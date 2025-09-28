Украина. Премьер лига28 сентября 2025, 13:25 |
79
0
ЛНЗ – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
28 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Украины
28 сентября 2025, 13:25 |
79
0
28 сентября в 13:00 стартовал матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».
Поединок проходит в городе Черкассы на стадионе «Черкассы Арена». Главный арбитр – Клим Заброда.
Перед игрой «Кривбасс» занимал четвертое место (12 очков), а ЛНЗ – седьмую позицию (10 очков).
Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 28 сентября
ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 12:35 0
Эксклюзивное интервью украинского футболиста Богдана Мордаса для Sport.ua
Футбол | 27 сентября 2025, 20:00 3
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
Футбол | 27.09.2025, 22:41
Футбол | 28.09.2025, 12:25
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 00:03 7
27.09.2025, 08:42 35
27.09.2025, 07:58 4
26.09.2025, 19:59
28.09.2025, 07:05 16
26.09.2025, 13:18 148
26.09.2025, 08:01 4