Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)

28 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Украины

ФК Кривбасс

28 сентября в 13:00 стартовал матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».

Поединок проходит в городе Черкассы на стадионе «Черкассы Арена». Главный арбитр – Клим Заброда.

Перед игрой «Кривбасс» занимал четвертое место (12 очков), а ЛНЗ – седьмую позицию (10 очков).

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 28 сентября

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:0 (обновляется)

