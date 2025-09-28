Лидер сборной Украины U-20 – о старте на ЧМ-2025: «Было тяжело»
Геннадий Синчук поделился эмоциями от стартового матча ЧМ-2025
Лидер юношеской сборной Украины (U-20) Геннадий Синчук поделился эмоциями от стартового матча ЧМ-2025, где «сине-желтые» минимально одолели Южную Корею (2:1).
«Это была действительно трудная игра. Первый тайм начали хорошо, доминировали в игре, но потом где-то подсели и второй тайм уже было тяжело, потому что мы были без мяча. Было тяжело, но мы выиграли, это самое главное. На этом турнире главное брать очки, и мы их взяли. Давление соперника? Мы подсели. Забили два мяча и был момент в первом тайме, когда мы подсели. Поэтому оно пошло вот так.
Гол Пищура? До игры отрабатывали, знали, что он высокий, где-то может навязать борьбу – так и получилось. Отрабатывали подачи, запускать «черпачки» на него – так и забили второй гол», – сказал Синчук.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко, объяснивший тяжелую победу «сине-желтых»
