Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер сборной Украины U-20 – о старте на ЧМ-2025: «Было тяжело»
Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2025, 11:28 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:30
307
1

Лидер сборной Украины U-20 – о старте на ЧМ-2025: «Было тяжело»

Геннадий Синчук поделился эмоциями от стартового матча ЧМ-2025

1 Comments
Лидер сборной Украины U-20 – о старте на ЧМ-2025: «Было тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Лидер юношеской сборной Украины (U-20) Геннадий Синчук поделился эмоциями от стартового матча ЧМ-2025, где «сине-желтые» минимально одолели Южную Корею (2:1).

«‎Это была действительно трудная игра. Первый тайм начали хорошо, доминировали в игре, но потом где-то подсели и второй тайм уже было тяжело, потому что мы были без мяча. Было тяжело, но мы выиграли, это самое главное. На этом турнире главное брать очки, и мы их взяли. Давление соперника? Мы подсели. Забили два мяча и был момент в первом тайме, когда мы подсели. Поэтому оно пошло вот так.

Гол Пищура? До игры отрабатывали, знали, что он высокий, где-то может навязать борьбу – так и получилось. Отрабатывали подачи, запускать «черпачки» на него – так и забили второй гол», – сказал Синчук.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко, объяснивший тяжелую победу «сине-желтых»

По теме:
MLS. Ассист Смолякова, поражение команды Чеберко, Сваток просидел в запасе
Михайленко объяснил тяжелую победу сборной Украины U-20 на старте ЧМ-2025
Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»
Геннадий Синчук сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
umnuy2
знали что он высокий а то не видно 204 см
Ответить
0
