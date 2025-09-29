Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
29.09.2025 21:45 - : -
Лацио
Англия
29 сентября 2025, 07:48 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:52
Смотрите 29 сентября в 21:45 поединок 5-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 сентября состоится матч пятого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Лацио».

Команды выяснят сильнейшего на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Лацио
По теме:
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
ТОМОРИ – о словах Аллегри: «Надо было защищаться всей командой»
ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Дженоа Лацио Дженоа - Лацио
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
