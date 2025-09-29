Англия29 сентября 2025, 07:48 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:52
16
0
Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 21:45 поединок 5-го тура итальянской Серии А
29 сентября 2025, 07:48 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:52
16
0
29 сентября состоится матч пятого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Лацио».
Команды выяснят сильнейшего на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – ЛациоСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 1
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 10
Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами
Футзал | 28.09.2025, 14:55
Бокс | 28.09.2025, 14:37
Футбол | 29.09.2025, 04:19
Комментарии 0
Популярные новости
27.09.2025, 12:02 3
27.09.2025, 20:00 3
28.09.2025, 16:19 20
Теннис
27.09.2025, 22:41 9
28.09.2025, 08:47 1
27.09.2025, 10:42