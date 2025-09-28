Дубль Кейна против Вердера стал 4-м в сезоне. Сколько имеет в топ-5 лигах?

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил 4-й дубль в текущем сезоне.

26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором двух голов.

За свою клубную карьеру Кейн 66 раз оформлял дубли в топ-5 европейских чемпионатах (47 – АПЛ, 19 – Бундеслига). Только в нынешнем сезоне англичанин четыре раза забивал по два мяча в одном матче, что делает его лидером текущего сезона в топ-5 лигах по этому показателю. Ближайший преследователь Кейна – Эрлинг Холанд (3 дубля).

Всего в составе «Баварии» 32-летний английский нападающий провел 104 поединка, в которых отличился 100 забитыми мячами и 29 ассистами.

Most braces this season in Top 5 leagues:



4 — Kane

2 — Haaland

2 — Mbappé pic.twitter.com/I7olnovHXn — StatMuse FC (@statmusefc) September 26, 2025

* по состоянию на 28 сентября 01:03 Холанд имеет 3 дубля