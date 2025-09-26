Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Кейна: взят рубеж в 100. Бавария отгрузила 4 мяча в ворота Вердера
Чемпионат Германии
Бавария
26.09.2025 21:30 – FT 4 : 0
Вердер
Германия
26 сентября 2025, 23:29 | Обновлено 26 сентября 2025, 23:38
Дубль Кейна: взят рубеж в 100. Бавария отгрузила 4 мяча в ворота Вердера

Мюнхенская команда лидирует в Бундеслиге с максимальными 15 очками

Getty Images/Global Images Ukraine

В 5-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0 на домашнем стадионе «Альянц Арена».

Хозяева уже до перерыва создали преимущество. На 22-й минуте счет открыл Луис Диас. На добавленной минуте первого тайма Гарри Кейн реализовал пенальти, доведя счет до 2:0.

Во втором тайме «Бавария» продолжила давление и закрепила победу. Гарри Кейн оформил дубль на 65-й минуте. Конрад Лаймер на 88-й минуте установил окончательный счет (4:0).

Теперь на счету Гарри Кейна – 100 голов за «Баварию». В текущем сезоне он сыграл 8 матчей за «Баварию» и забил 15 голов.

«Бавария» подтвердила свой статус одного из главных претендентов на титул, одержав 5-ю победу подряд (15 очков из 15).

Бундеслига. 5-й тур, 26 сентября 2025

Бавария Мюнхен – Вердер Бремен – 4:0

Голы: Луис Диас, 22, Гарри Кейн, 45+1, 65, Конрад Лаймер, 88

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
antt
Якби Баварія виграла ЛЧ чи пройшла в фінал то щоб йому мали дати золотий мяч?! У випадку якщо б не було в фіналі ПСЖ? 
pol-55
На пресухі Компані "нам не потрібні рекоди..."а Гаррі їх клепає,а щоб не дуже то він його міняє вже в якому матчі та ще на кого Джексона який на 82хв не забиває в 1\1то який він нападник ще й 11 ку взяв.Цілого Кімміха на лавці тримає другий матч а він гравець початку а не заміни,в тому матчі лажонув і в цьому гол але добре що по загрою.Лаймер красавець як і завжди.Вердер ні про шо там кращий "лев" естонець- воротар взяв кілька сейфів навіть два від цілого Кейна,а то було б огого.
