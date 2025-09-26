Дубль Кейна: взят рубеж в 100. Бавария отгрузила 4 мяча в ворота Вердера

В 5-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0 на домашнем стадионе «Альянц Арена».

Хозяева уже до перерыва создали преимущество. На 22-й минуте счет открыл Луис Диас. На добавленной минуте первого тайма Гарри Кейн реализовал пенальти, доведя счет до 2:0.

Во втором тайме «Бавария» продолжила давление и закрепила победу. Гарри Кейн оформил дубль на 65-й минуте. Конрад Лаймер на 88-й минуте установил окончательный счет (4:0).

Теперь на счету Гарри Кейна – 100 голов за «Баварию». В текущем сезоне он сыграл 8 матчей за «Баварию» и забил 15 голов.

«Бавария» подтвердила свой статус одного из главных претендентов на титул, одержав 5-ю победу подряд (15 очков из 15).

Бундеслига. 5-й тур, 26 сентября 2025

Бавария Мюнхен – Вердер Бремен – 4:0

Голы: Луис Диас, 22, Гарри Кейн, 45+1, 65, Конрад Лаймер, 88

