Темная лошадка. Только одна команда еще не проигрывала в сезоне АПЛ 2025/26
Кампания чемпионата «Кристал Пэлас» пока состоит только из побед и ничьих
«Кристал Пэлас» – единственная команда АПЛ, которая не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
27 сентября состоялась игра 6-го тура Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором победного гола на 90+6 минуте стал Эдди Нкетиа.
Предыдущие поединки чемпионата завершились для «орлов» 2 победами и 3 ничьими. Разница голов в АПЛ сезона 2025/26 составляет 8–3.
Кристал Пэлас в нынешнем сезоне АПЛ
- 0:0 (Челси) – ничья
- 1:1 (Ноттингем) – ничья
- 3:0 (Астон Вилла) – победа
- 0:0 (Сандерленд) – ничья
- 2:1 (Вест Хэм) – победа
- 2:1 (Ливерпуль) – победа
Сейчас «Кристал Пэлас» (12 очков) находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата, тогда как «Ливерпуль» (15 очков) является лидером.
