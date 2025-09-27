Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Темная лошадка. Только одна команда еще не проигрывала в сезоне АПЛ 2025/26
Англия
27 сентября 2025, 21:21 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:02
614
3

Кампания чемпионата «Кристал Пэлас» пока состоит только из побед и ничьих

Темная лошадка. Только одна команда еще не проигрывала в сезоне АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» – единственная команда АПЛ, которая не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата.

27 сентября состоялась игра 6-го тура Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором победного гола на 90+6 минуте стал Эдди Нкетиа.

Предыдущие поединки чемпионата завершились для «орлов» 2 победами и 3 ничьими. Разница голов в АПЛ сезона 2025/26 составляет 8–3.

Кристал Пэлас в нынешнем сезоне АПЛ

  • 0:0 (Челси) – ничья
  • 1:1 (Ноттингем) – ничья
  • 3:0 (Астон Вилла) – победа
  • 0:0 (Сандерленд) – ничья
  • 2:1 (Вест Хэм) – победа
  • 2:1 (Ливерпуль) – победа

Сейчас «Кристал Пэлас» (12 очков) находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата, тогда как «Ливерпуль» (15 очков) является лидером.

Комментарии 3
Singularis
Как Динамо Киев!
+2
Victor673256ua
Міцна команда. В Лізі конференцій буде одним з головних фаворитів.
+2
