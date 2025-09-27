Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
28.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 20:07 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:11
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча седьмого тура Украинской Премьер-лиги

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Шахтером».

Команды сыграют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед начало матча «Рух» с 3 баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы. «Шахтер» с 14 очками идет 2-м.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух Львов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
