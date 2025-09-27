Ярмолюк – 10-й украинец, который отдал результативную передачу в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 сентября 2025, 17:21 |
Этот ассист стал для Егора первым в футболке «Брентфорда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк отметился первым результативным действием (ассистом) в составе английского клуба.

27 сентября состоялась игра 6-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Автором третьего гола «пчел» стал Матиас Йенсен, который забил после передачи Ярмолюка на 90+6 минуте.

Егор стал 10-м украинским игроком, который отличился результативной передачей в матче Премьер-лиги.

Лучшие украинские ассистенты в АПЛ

  • Александр Зинченко – 12 (146 матчей)
  • Сергей Ребров – 7 (59)
  • Андрей Шевченко – 7 (48)
  • Олег Лужный – 4 (81)
  • Михаил Мудрик – 4 (53)
  • Андрей Воронин – 3 (27)
  • Виталий Миколенко – 2 (112)
  • Андрей Ярмоленко – 2 (66)
  • Егор Ярмолюк – 1 (64)
  • Илья Забарный – 1 (78)

Сейчас «Брентфорд» (7 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «МЮ» (7 очков) идет 13-м.

