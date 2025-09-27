Блохин рассказал, почему пообещал вывести в финал ЧМ-2006 сборную Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил о своей первой пресс-конференции в качестве наставника национальной команды.

В 2003 году футбольный функционер и тогда президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис представил Блохина как иностранного специалиста, который провел много лет за кордоном, но в то же время обладает «нашим менталитетом».

Журналисты Игорь Цыганык и Виктор Вацко назвали ту пресс-конференцию «шокирующей», потому что тогда Блохин пообещал вывести сборную Украины в финал мундиаля.

«Я не сказал, мы должны попасть в плей-офф, я сказал, что мы попадем в финал чемпионата мира 2006», – привели фрагмент видео с пресс-конференции.

Блохин объяснил, что сказал именно эту фразу, чтобы психологически воздействовать на команду и болельщиков. Он напомнил, что у сборной не получалось хорошо сыграть переходные матчи.

Украинские футболисты выступали в первый раз в истории на чемпионате мира в 2006 году. Сборная Блохина дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Италии со счетом 3:0. По результатам того года Блохин был включен в топ-10 лучших тренеров национальных сборных мира.