БЛОХИН: «Я бросил сборную? У меня тогда была мечта возглавить этот клуб»

Легенда украинского футбола Олег Блохин объяснил, почему покинул сборную Украины в 2012 году.

«Говорят, что бросил сборную. Но какой смысл покидать команду после ничьей с Англией в отборе на ЧМ-2014? Потом были матчи с Черногорией и Молдовой — я знал, что там мы возьмем все шесть очков. Тренировать киевское «Динамо» было моей мечтой и мечтой моих родителей. Я сам киевлянин, в клубе с 11 лет. Когда получил такое предложение, отказываться было невозможно — возможно, потом такой возможности уже не будет», — сказал Блохин.

