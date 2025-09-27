ФОТО ДНЯ. Костюк растянулась в продольный шпагат прямо на корте

27 сентября вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Эллу Зайдель в матче второго раунда хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Украинка добыла разгромную победу со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 1 минуту. Марта также продемонстрировала восхитительную физическую форму, в частности показав, что с растяжкой все в порядке – в одном из эпизодов Костюк растянулась в продольный шпагат прямо на корте.

Следующей соперницей Костюк будет Александра Саснович, которая неожиданно одолела Наоми Осаку.

🏆 WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Элла Зайдель [Q] – Марта Костюк [23] – 1:6, 1:6

