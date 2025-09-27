Коронные 6:0. Свентек стартовала в Пекине с разгромной победы над китаянкой

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде полька, которая посеяна под первым номером, разгромила Юань Юэ (Китай, WTA 110) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юань Юэ (Китай) [WC] – 6:0, 6:3

Ига и Юань Юэ провели первое очное противостояние.

Свентек провела 14-й матч в 2025 году, в которому сумела оформить баранку сопернице. Всего у Иги 15 выигранных сетов со счетом 6:0 в сезоне (двойную баранку полька повесила Аманде Анисимовой в финале Уимблдона).

У Иги наибольшее количество выигранных партий 6:0 на турнирах категории WTA 1000 с 2009 года, когда был введен формат таких соревнований – 34. На второй позиции идет Виктория Азаренко – 33.

Свентек выиграла 122 из своих 150 матчей на турнирах категории WTA 1000 – больше в первых 150 поединках побед одержала только Серена Уильямс (131).

Ига стала первой теннисисткой, которая сумела одержать 25+ побед на тысячниках в трех сезонах подряд и в трех сезонах вообще.

Следующей соперницей Свентек в Пекине будет представительница Колумбии Камила Осорио.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine