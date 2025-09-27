Ливерпуль идет без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед 6 туром

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 сентября 2025, 14:07 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:13
Красные после 5 туров набрали 15 очков из 15 возможных

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. В Английской Премьер-лиге проведено 5 туров.

5-й тур состоялся 20–21 сентября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 2 дня.

Ливерпуль в дерби одержал победу над Эвертоном (2:1). Манчестер Юнайтед переиграл Челси (2:1), а Арсенал в концовке спас игру против Ман Сити (1:1).

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (15), Арсенал, Тоттенхэм, Борнмут (по 10).

Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки не набрали ни одного очка после 5 туров.

6-й тур состоится с 27 по 29 сентября, центральный матч: Ньюкасл – Арсенал.

⚽️ Английская Премьер-лига

🔹 5-й тур, 20–21 сентября

  • 20.09. 14:30 Ливерпуль – Эвертон – 2:1
  • 20.09. 17:00 Бернли – Ноттингем – 1:1
  • 20.09. 17:00 Брайтон – Тоттенхэм – 2:2
  • 20.09. 17:00 Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2
  • 20.09. 17:00 Вулверхэмптон – Лидс – 1:3
  • 20.09. 19:30 Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1
  • 20.09. 22:00 Фулхэм – Брентфорд – 3:1
  • 21.09. 16:00 Борнмут – Ньюкасл – 0:0
  • 21.09. 16:00 Сандерленд – Астон Вилла – 1:1
  • 21.09. 18:30 Арсенал – Манчестер Сити – 1:1

🔹 6-й тур, 27–29 сентября

  • 27.09. 14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед
  • 27.09. 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль
  • 27.09. 17:00 Лидс – Борнмут
  • 27.09. 17:00 Манчестер Сити – Бернли
  • 27.09. 17:00 Челси – Брайтон
  • 27.09. 19:30 Ноттингем – Сандерленд
  • 27.09. 22:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
  • 28.09. 16:00 Астон Вилла – Фулхэм
  • 28.09. 18:30 Ньюкасл – Арсенал
  • 29.09. 22:00 Эвертон – Вест Хэм

🏆 Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11 - 5 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10 - 2 28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 10
3 Тоттенхэм 5 3 1 1 10 - 3 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6 - 5 27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6 - 2 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 9
6 Челси 5 2 2 1 10 - 5 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6 - 4 27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6 - 5 28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9 - 5 27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6 - 5 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6 - 8 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 7
12 Лидс 5 2 1 2 4 - 7 27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
13 Ньюкасл 5 1 3 1 3 - 3 28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 6
14 Брайтон 5 1 2 2 6 - 8 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5 - 9 27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 5
16 Бёрнли 5 1 1 3 5 - 8 27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6 - 10 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1 - 5 28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 3
19 Вест Хэм 5 1 0 4 5 - 13 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
20 Вулверхэмптон 5 0 0 5 3 - 12 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

Инфографика

