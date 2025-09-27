Ливерпуль идет без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед 6 туром

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. В Английской Премьер-лиге проведено 5 туров.

5-й тур состоялся 20–21 сентября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 2 дня.

Ливерпуль в дерби одержал победу над Эвертоном (2:1). Манчестер Юнайтед переиграл Челси (2:1), а Арсенал в концовке спас игру против Ман Сити (1:1).

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (15), Арсенал, Тоттенхэм, Борнмут (по 10).

Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки не набрали ни одного очка после 5 туров.

6-й тур состоится с 27 по 29 сентября, центральный матч: Ньюкасл – Арсенал.

⚽️ Английская Премьер-лига

🔹 5-й тур, 20–21 сентября

20.09. 14:30 Ливерпуль – Эвертон – 2:1

20.09. 17:00 Бернли – Ноттингем – 1:1

20.09. 17:00 Брайтон – Тоттенхэм – 2:2

20.09. 17:00 Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

20.09. 17:00 Вулверхэмптон – Лидс – 1:3

20.09. 19:30 Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

20.09. 22:00 Фулхэм – Брентфорд – 3:1

21.09. 16:00 Борнмут – Ньюкасл – 0:0

21.09. 16:00 Сандерленд – Астон Вилла – 1:1

21.09. 18:30 Арсенал – Манчестер Сити – 1:1

🔹 6-й тур, 27–29 сентября

27.09. 14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед

27.09. 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль

27.09. 17:00 Лидс – Борнмут

27.09. 17:00 Манчестер Сити – Бернли

27.09. 17:00 Челси – Брайтон

27.09. 19:30 Ноттингем – Сандерленд

27.09. 22:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон

28.09. 16:00 Астон Вилла – Фулхэм

28.09. 18:30 Ньюкасл – Арсенал

29.09. 22:00 Эвертон – Вест Хэм

🏆 Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 5 5 0 0 11 - 5 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 15 2 Арсенал 5 3 1 1 10 - 2 28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал 21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 10 3 Тоттенхэм 5 3 1 1 10 - 3 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 10 4 Борнмут 5 3 1 1 6 - 5 27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут 21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 10 5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6 - 2 27.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 9 6 Челси 5 2 2 1 10 - 5 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон 20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 8 7 Сандерленд 5 2 2 1 6 - 4 27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд 21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 8 8 Фулхэм 5 2 2 1 6 - 5 28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм 20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 8 9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9 - 5 27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли 21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 7 10 Эвертон 5 2 1 2 6 - 5 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм 20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7 11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6 - 8 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 7 12 Лидс 5 2 1 2 4 - 7 27.09.25 17:00 Лидс - Борнмут 20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7 13 Ньюкасл 5 1 3 1 3 - 3 28.09.25 18:30 Ньюкасл - Арсенал 21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 6 14 Брайтон 5 1 2 2 6 - 8 27.09.25 17:00 Челси - Брайтон 20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 5 15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5 - 9 27.09.25 19:30 Ноттингем Форест - Сандерленд 20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 5 16 Бёрнли 5 1 1 3 5 - 8 27.09.25 17:00 Манчестер Сити - Бёрнли 20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 4 17 Брентфорд 5 1 1 3 6 - 10 27.09.25 14:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4 18 Астон Вилла 5 0 3 2 1 - 5 28.09.25 16:00 Астон Вилла - Фулхэм 21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 3 19 Вест Хэм 5 1 0 4 5 - 13 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм 20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3 20 Вулверхэмптон 5 0 0 5 3 - 12 27.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0 Полная таблица

Инфографика