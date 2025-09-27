Южная Корея U20

Сборная Украины U-20 стартует на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

27 сентября в 23:00 в Вальпараисо сыграют сборные Южной Кореи U-20 и Украины U-20.

Команды Дмитрия Михайленко в последние дни проводила тренировки в Вальпараисо.

Чемпионат мира U-20 состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

На групповом этапе украинская команда сыграет с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

21 сентября сино-желтые сыграли в Чили спарринг против сборной Австралии U-20 (2:3).

Интересно, что в финале триумфального ЧМ-2019 U-20 сборная Украины (тогда еще под руководством Александра Петракова) обыграла в финале именно сборную Южной Кореи U20 (3:1).

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт