Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опередил Роналду и Холанда. Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы
Германия
26 сентября 2025, 23:48 | Обновлено 26 сентября 2025, 23:57
Гарри стал самым быстрым, кто забил 100 голов за один клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал самым быстрым игроком топ-5 европейских лиг в истории, который достиг отметки 100 голов за один клуб – 104 матча.

26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.

Предыдущими рекордсменами по этому показателю были Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду, которые забили 100 голов за 105 матчей в составе «Манчестер Сити» и «Реала» соответственно.

В топ-5 также вошли Луис Суарес («Барселона», 120 матчей) и Златан Ибрагимович («ПСЖ» 124 матча).

Вердер Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Бавария - Вердер рекорд Эрлинг Холанд Криштиану Роналду Луис Суарес Златан Ибрагимович
DaVinci
Найбільш недооцінений футболіст сучасності
+3
