Опередил Роналду и Холанда. Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы
Гарри стал самым быстрым, кто забил 100 голов за один клуб
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал самым быстрым игроком топ-5 европейских лиг в истории, который достиг отметки 100 голов за один клуб – 104 матча.
26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.
Предыдущими рекордсменами по этому показателю были Эрлинг Холанд и Криштиану Роналду, которые забили 100 голов за 105 матчей в составе «Манчестер Сити» и «Реала» соответственно.
В топ-5 также вошли Луис Суарес («Барселона», 120 матчей) и Златан Ибрагимович («ПСЖ» 124 матча).
Harry Kane has scored 100 goals for Bayern Munich, and he has done it faster than any player has ever done so for any club in Europe's top five leagues 😤🏴💥 pic.twitter.com/p9rTHHQDeT— OneFootball (@OneFootball) September 26, 2025
Harry Kane has just become the fastest player in Europe’s top 5 leagues HISTORY to reach 100 goals for a club 💯— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 26, 2025
It took him 104 games, beating Erling Haaland & Cristiano Ronaldo by one game 🤏 pic.twitter.com/pKkRidPAr3
