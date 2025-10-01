Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 23:50
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

УАФ. Олег Блохин

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин рассказал, почему в свое время выгнал из команды Вячеслава Чечера, Александра Зотова и Сергея Закарлюку.

«Впервые вызвали в сборную — и сразу пьяные. У Рыкуна такого не было: он просто засел в бане и отказался выходить на поле на несколько минут. Может, и я так бы поступил.

Но когда игроки приезжают в сборную бухие — это уже за гранью. Хотите пить — пейте в клубе, если вам там позволяют», — отметил Блохин.

Ранее Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола, выбрав между Шевченко и Блохиным.

Александр Зотов Сергей Закарлюка Олег Блохин Вячеслав Чечер сборная Украины по футболу алкоголь
Источник: Циганик LIVE
