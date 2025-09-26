Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник ЛНЗ: «Важно, что с Рухом сыграем дома»
Кубок Украины
26 сентября 2025, 18:36
1

Наставник ЛНЗ: «Важно, что с Рухом сыграем дома»

Виталий Пономарев уверен, что львовяне уже почти набрали оптимальную форму

Наставник ЛНЗ: «Важно, что с Рухом сыграем дома»
ЛНЗ. Виталий Пономарев

26 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, доволен ли он тем, что предстоит встретиться с «Рухом», которым он ранее руководил.

«Считаю, что жеребьёвка нормальная, будет интересно. Уверен, что львовяне продуктивно поработают над исправлением ошибок, допущенных в нашем недавнем противостоянии в 6 туре УПЛ. А то, что «Рух» уже близок к боевой спортивной форме, подтвердила разгромная победа над амбициозным «Полесьем» в 1/16 финала Кубка Украины. Тем более что в «Рух» вернулись Илья Квасница и Виталий Роман, что усилит конкуренцию за место в стартовом составе.

Конечно, нам повезло, что сыграем с «Рухом» в Черкассах. Это поможет качественно провести подготовительный период, плюс нам гарантирована поддержка 12-го игрока. Но сейчас ещё рано рассуждать о том, у кого выше шансы пройти дальше. Многое будет зависеть от того, обойдут ли стороны без кадровых потерь. Также нужно помнить, что у кубкового турнира свои законы, поэтому настрой должен быть максимальным».

По имеющейся информации, матч ЛНЗ – «Рух» состоится в Черкассах 29 октября.

Ранее стало известно, что президент «Руха» Виталий Козловский отблагодарил игроков команды после разгрома «Полесья» в Кубке Украины.

Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Кубок Украины по футболу Виталий Пономарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
