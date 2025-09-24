Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины
«Желто-черные» шокировали житомирских «волков»
Львовский Рух довольно неожиданно разгромил житомирское Полесье в домашнем матче 1/16 финала Кубка Украины (3:0)
Как стало известно Sport.ua, основатель «черно-желтых» Григорий Козловский щедро отблагодарил игроков и тренерский штаб за неожиданный результат. Функционер выплатит футболистам премию в размере месячного оклада (приблизительно)
В нынешнем сезоне Рух находится на дне турнирной таблицы, набрав 3 турнирных пункта после 6 сыгранных матчей. Полесье находится на 7 строчке турнирной таблицы с 9 баллами после 9 туров.
Как ранее сообщал Sport.ua, руководство львовского клуба не рассматривает вариант прекращения сотрудничества с тренерским штабом Ивана Федыка.
