Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 24 сентября 2025, 21:10
Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины

«Желто-черные» шокировали житомирских «волков»

Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины
ФК Рух

Львовский Рух довольно неожиданно разгромил житомирское Полесье в домашнем матче 1/16 финала Кубка Украины (3:0)

Как стало известно Sport.ua, основатель «черно-желтых» Григорий Козловский щедро отблагодарил игроков и тренерский штаб за неожиданный результат. Функционер выплатит футболистам премию в размере месячного оклада (приблизительно)

В нынешнем сезоне Рух находится на дне турнирной таблицы, набрав 3 турнирных пункта после 6 сыгранных матчей. Полесье находится на 7 строчке турнирной таблицы с 9 баллами после 9 туров.

Как ранее сообщал Sport.ua, руководство львовского клуба не рассматривает вариант прекращения сотрудничества с тренерским штабом Ивана Федыка.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Футбол уже такой, что никого легко не обыграешь»
Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Григорий Козловский
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
