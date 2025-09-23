Стало известно, сменит ли Рух главного тренера после пяти поражений
Желающих вытащить аутсайдера УПЛ нет
Как стало известно Sport.ua, даже после пяти поражений подряд в УПЛ руководство «Руха» продолжает доверять главному тренеру Ивану Федику.
По имеющейся информации, желающих встать у руля команды, оказавшейся на «дне» турнирной таблицы, нет.
К тому же, после выгодной продажи «Рухом» целой группы ведущих игроков, их уже бывших одноклубников продолжают преследовать травмы. Снова надолго выбыл из строя из-за повреждения задней поверхности бедра Марко Сапуга, вынужден был пропустить предыдущий календарный поединок с ЛНЗ из-за травмы еще один ключевой исполнитель Денис Пидгурский.
Сейчас в активе футболистов «Руха» три очка и они занимают 16 место в чемпионате УПЛ.
Ранее Иван Федик прокомментировал поражение «Руха» от ЛНЗ.
