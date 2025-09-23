Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сменит ли Рух главного тренера после пяти поражений
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 02:28 |
146
0

Стало известно, сменит ли Рух главного тренера после пяти поражений

Желающих вытащить аутсайдера УПЛ нет

23 сентября 2025, 02:28 |
146
0
Стало известно, сменит ли Рух главного тренера после пяти поражений
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, даже после пяти поражений подряд в УПЛ руководство «Руха» продолжает доверять главному тренеру Ивану Федику.

По имеющейся информации, желающих встать у руля команды, оказавшейся на «дне» турнирной таблицы, нет.

К тому же, после выгодной продажи «Рухом» целой группы ведущих игроков, их уже бывших одноклубников продолжают преследовать травмы. Снова надолго выбыл из строя из-за повреждения задней поверхности бедра Марко Сапуга, вынужден был пропустить предыдущий календарный поединок с ЛНЗ из-за травмы еще один ключевой исполнитель Денис Пидгурский.

Сейчас в активе футболистов «Руха» три очка и они занимают 16 место в чемпионате УПЛ.

Ранее Иван Федик прокомментировал поражение «Руха» от ЛНЗ.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Не повезло. Все решил один случай»
Арда ТУРАН: «Я очень люблю его как футболиста»
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Рух Львов Иван Федык Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22 сентября 2025, 04:45 0
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»

Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа

Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Футбол | 22 сентября 2025, 19:55 75
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари

Донецкая команда одержала тяжелую победу

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Футбол | 23.09.2025, 01:38
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 7
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем