Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
26 сентября 2025, 02:41 |
Наставнику Ноттингема посоветовали отказаться от Зинченко после матча ЛЕ

Издание GiveMeSport раскритиковало игру защитника сборной Украины с «Бетисом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 24 сентября, состоялся матч Лиги Европы, в котором сыграли испанский «Бетис» и английский «Ноттингем». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В составе гостей с первых минут вышел защитник сборной Украины Александр Зинченко. Издание GiveMeSport опубликовало материал об этом противостоянии, в котором посоветовало тренеру «лесников» Ангелосу Постекоглу отказаться от услуг 28-летнего футболиста.

«Во время пропущенных мячей Зинченко мог исправить ситуацию и сыграть гораздо лучше, однако не смог этого сделать. Вероятно, Постекоглу стоит отправить защитника на скамейку запасных и на данном этапе отказаться от его услуг.

Во время первого гола украинец был растерян в защите, и Антони без проблем нашел Седрика Бакамбу, после чего тот развернулся и пробил в ворота. Особенно неудачно Алекс сыграл в эпизоде ​​со вторым пропущенным голом.

Во время второго гола Зинченко имел реальную возможность выбить мяч на угловой. Украинский футболист пропустил его мимо себя, и Антони смог забить в дальний угол», – считают в издании.

Лига Европы Бетис Ноттингем Форест Александр Зинченко
Николай Титюк Источник: GiveMeSport
