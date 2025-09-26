Наставнику Ноттингема посоветовали отказаться от Зинченко после матча ЛЕ

В среду, 24 сентября, состоялся матч Лиги Европы, в котором сыграли испанский «Бетис» и английский «Ноттингем». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В составе гостей с первых минут вышел защитник сборной Украины Александр Зинченко. Издание GiveMeSport опубликовало материал об этом противостоянии, в котором посоветовало тренеру «лесников» Ангелосу Постекоглу отказаться от услуг 28-летнего футболиста.

«Во время пропущенных мячей Зинченко мог исправить ситуацию и сыграть гораздо лучше, однако не смог этого сделать. Вероятно, Постекоглу стоит отправить защитника на скамейку запасных и на данном этапе отказаться от его услуг.

Во время первого гола украинец был растерян в защите, и Антони без проблем нашел Седрика Бакамбу, после чего тот развернулся и пробил в ворота. Особенно неудачно Алекс сыграл в эпизоде ​​со вторым пропущенным голом.

Во время второго гола Зинченко имел реальную возможность выбить мяч на угловой. Украинский футболист пропустил его мимо себя, и Антони смог забить в дальний угол», – считают в издании.