Жиру присоединился к элитной тройке Лиги Европы по интересному достижению

Нападающий французского «Лилля» Оливье Жиру стал третьим самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (38 лет, 11 месяцев и 26 дней).

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.

В старшем возрасте забитым мячом в соревновании отметились только Даниэль Хестад (40 лет, 3 месяца, 6 дней, «Мольде») и Хоакин (41 год, 1 месяц, 25 дней, «Бетис»).

Всего в Лиге Европы Жиру провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.