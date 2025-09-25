Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жиру присоединился к элитной тройке Лиги Европы по интересному достижению
Лига Европы
25 сентября 2025, 23:48 | Обновлено 25 сентября 2025, 23:49
Жиру присоединился к элитной тройке Лиги Европы по интересному достижению

Оливье стал третьим самым возрастным автором гола в истории турнира

Жиру присоединился к элитной тройке Лиги Европы по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий французского «Лилля» Оливье Жиру стал третьим самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (38 лет, 11 месяцев и 26 дней).

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.

В старшем возрасте забитым мячом в соревновании отметились только Даниэль Хестад (40 лет, 3 месяца, 6 дней, «Мольде») и Хоакин (41 год, 1 месяц, 25 дней, «Бетис»).

Всего в Лиге Европы Жиру провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

