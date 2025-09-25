Жиру присоединился к элитной тройке Лиги Европы по интересному достижению
Оливье стал третьим самым возрастным автором гола в истории турнира
Нападающий французского «Лилля» Оливье Жиру стал третьим самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (38 лет, 11 месяцев и 26 дней).
25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.
В старшем возрасте забитым мячом в соревновании отметились только Даниэль Хестад (40 лет, 3 месяца, 6 дней, «Мольде») и Хоакин (41 год, 1 месяц, 25 дней, «Бетис»).
Всего в Лиге Европы Жиру провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Olivier Giroud is now the third OLDEST goalscorer in UEFA Europa League history! 38-years-old and still scoring. 🇫🇷👏 pic.twitter.com/mLnsCQCzYH— EuroFoot (@eurofootcom) September 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы
Александр серьезно настроен на бой с Полом