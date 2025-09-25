Лига Европы25 сентября 2025, 21:44 |
170
0
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Французский форвард принес своей команде победу
25 сентября 2025, 21:44 |
170
0
В четверг, 25 сентября, в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы встретились «Лилль» и «Бранн».
Поединок прошел на стадионе «Декатлон Арена» в французском городе Лилль. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1. Победный гол в составе французской команды забил нападающий Оливье Жиру.
Лига Европы. 1-й тур
Лилль – Бранн – 2:1
Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 59
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2025, 23:02 0
Легенда покинул клуб в 2014 году, его заменил Ребров
Волейбол | 25 сентября 2025, 17:30 4
Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу
Футбол | 25.09.2025, 02:25
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Футбол | 25.09.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
25.09.2025, 13:55 18
25.09.2025, 07:49 1
24.09.2025, 00:21
24.09.2025, 12:06 24
24.09.2025, 06:20
24.09.2025, 19:45 10
24.09.2025, 21:30 34
24.09.2025, 07:02 90