Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Лига Европы
Лилль
25.09.2025 19:45 – FT 2 : 1
Бранн
Лига Европы
25 сентября 2025, 21:44 |
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы

Французский форвард принес своей команде победу

25 сентября 2025, 21:44 |
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

В четверг, 25 сентября, в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы встретились «Лилль» и «Бранн».

Поединок прошел на стадионе «Декатлон Арена» в французском городе Лилль. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1. Победный гол в составе французской команды забил нападающий Оливье Жиру.

Лига Европы. 1-й тур

Лилль – Бранн – 2:1

Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Бранн Лилль Оливье Жиру Лига Европы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
