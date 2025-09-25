Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы

В четверг, 25 сентября, в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы встретились «Лилль» и «Бранн».

Поединок прошел на стадионе «Декатлон Арена» в французском городе Лилль. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1. Победный гол в составе французской команды забил нападающий Оливье Жиру.

Лига Европы. 1-й тур

Лилль – Бранн – 2:1

Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.