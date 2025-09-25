Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Лилль
25.09.2025 19:45 – 24 0 : 0
Бранн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
25 сентября 2025, 19:02 |
Лилль – Бранн. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 25 сентября в 19:45 по Киеву

СК Бранн

В четверг, 25 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между французским «Лиллем» и норвежским «Бранном». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Лилль

Французская команда неплохо начала новый сезон. За 5 поединков Лиги 1 клуба удалось получить 10 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 5 место турнирной таблицы турнира. Отрыв от лидера и всех команд топ-4 одинаков – всего 2 очка.

В Лигу Европы французы попали благодаря 5-му месту в Лиге 1 сезона 2024/25.

Бранн

Действующие вицечемпионы Норвегии проводят сезон достаточно уверенно. За 23 поединка чемпионата команда смогла завоевать 43 очка и пока занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидеров на 6 зачетных пунктов (однако также у «Бранна» есть игра в запасе).

Путь коллектива в еврокубках начался со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где норвежцы проиграли «РБ Зальцбургу». Впоследствии, уже в отборе Лиги Европы клуб смог выбить «Хеккен» и «АЭК Ларнака» и получить путевку на основной этап турнира.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли в официальных играх между собой.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Лилля» длится уже 6 поединков подряд.
  • В то же время «Бранн» непобедим на выезде уже 8 игр подряд. На счету команды 6 побед и 2 ничьи.
  • «Лилль» забил 13 голов в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Лилль: Озер – Вердонк, Мбэмба, Нгой, Манди – Бенталеб, Буадди – Коррея, Гаральдссон, Фернандес-Пардо – Жира

Бранн: Дюнгеланд – Солтведт, Гелланн, Кнудсен, Педерсен – Мюре, Серенсен, Корнвиг – Кастро, Магнуссон, Матиассен

Прогноз

Я поставлю на победу «Лилля» с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Лилль
25 сентября 2025 -
19:45
Бранн
Победа Лилля 1.51
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лилль Бранн Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
