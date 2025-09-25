Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Бранн – 2:1. Победный гол Жиру. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
25 сентября 2025, 23:47 |
9
0

Лилль – Бранн – 2:1. Победный гол Жиру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

25 сентября 2025, 23:47 |
9
0
Лилль – Бранн – 2:1. Победный гол Жиру. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

25 сентября в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы состоялся матч между «Лиллем» и «Бранном».

Встречу принимал стадион «Декатлон Арена» в Лилле. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Французская команда сумела добыть непростую победу со счетом 2:1, а победный гол в ее составе забил нападающий Оливье Жиру.

Лига Европы. 1-й тур

Лилль – Бранн – 2:1

Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 59

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд
Фонсека угадал с заменой. Лион минимально победил Утрехт
Лилль Бранн Лига Европы Оливье Жиру видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25 сентября 2025, 07:38 14
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат

Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Футбол | 25.09.2025, 21:44
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Лилль с голом Жиру одолел Бранн в Лиге Европы
Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Волейбол | 25.09.2025, 17:30
Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 1
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 2
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем