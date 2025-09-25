Лилль – Бранн – 2:1. Победный гол Жиру. Видео голов и обзор матча
25 сентября в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы состоялся матч между «Лиллем» и «Бранном».
Встречу принимал стадион «Декатлон Арена» в Лилле. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Французская команда сумела добыть непростую победу со счетом 2:1, а победный гол в ее составе забил нападающий Оливье Жиру.
Лига Европы. 1-й тур
Лилль – Бранн – 2:1
Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 59
Видео голов и обзор матча:
