Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 21:18
Олег ШЕЛАЕВ: «Это была трагедия, ведь Днепр – довольно большой город»

В городе с населением почти в миллион жителей не осталось ни одного профессионального клуба

Олег ШЕЛАЕВ: «Это была трагедия, ведь Днепр – довольно большой город»
ФК Днестр Залещики. Олег Шелаев

Бывший футболист сборной Украины Олег Шелаев, который после завершения карьеры игрока работал директором академии «Днепра», рассказал шотландским журналистам о том, как обстоят дела с футболом в Днепре после того, как летом 2019-го «сине-бело-голубые» были расформированы и ныне клуб не ведет профессиональной деятельности.

«Конечно, это была трагедия не только для тренеров, но и для всего города [когда клуб исчез]. Днепр – довольно большой город, и там больше нет своей команды. Кроме того, это трагедия для сотен детей, которым академия дала шанс стать футболистами. Есть только небольшая академия, и она работает довольно... Она не на 100% работает, понимаете? Единственная возможность, которая у них есть, – это эта маленькая академия», – сказал Шелаев.

Также Шелаев рассказал, что уже длительный срок не имел возможности увидеть своих родителей, так как те живут на временно оккупированной россией территории Украины.

Олег Шелаев академия ФК Днепр Днепр Колос Ковалевка
Алексей Сливченко Источник: The Press and Journal
