Олег ШЕЛАЕВ: «Это была трагедия, ведь Днепр – довольно большой город»

Бывший футболист сборной Украины Олег Шелаев, который после завершения карьеры игрока работал директором академии «Днепра», рассказал шотландским журналистам о том, как обстоят дела с футболом в Днепре после того, как летом 2019-го «сине-бело-голубые» были расформированы и ныне клуб не ведет профессиональной деятельности.

«Конечно, это была трагедия не только для тренеров, но и для всего города [когда клуб исчез]. Днепр – довольно большой город, и там больше нет своей команды. Кроме того, это трагедия для сотен детей, которым академия дала шанс стать футболистами. Есть только небольшая академия, и она работает довольно... Она не на 100% работает, понимаете? Единственная возможность, которая у них есть, – это эта маленькая академия», – сказал Шелаев.

Также Шелаев рассказал, что уже длительный срок не имел возможности увидеть своих родителей, так как те живут на временно оккупированной россией территории Украины.