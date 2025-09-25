Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев (36 матчей, 1 гол), ныне работающий в тренерском штабе «Колоса», пообщался с зарубежными журналистами, рассказав о семейной проблеме, появившейся после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Из-за этой ситуации я не видел своих родителей последние пять лет, потому что они живут на оккупированной территории Украины, в оставленной квартире в Луганске. Конечно, все связи с друзьями, воспоминания детства… Все это потеряно, к сожалению», – заявил Шелаев.

Олег Шелаев родился в 1976 году в Луганске. На профессиональном уровне он выступал за ряд команд, в частности, «Зарю», «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».