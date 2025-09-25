Вклад в будущее. Барселона имеет самый молодой состав в Ла Лиге
Как выглядит топ-10 самых молодых клубов чемпионата Испании?
«Барселона» имеет самый молодой состав среди всех команд Ла Лиги текущего сезона.
Согласно опубликованному рейтингу портала Transfermarkt, средний возраст игроков «блауграни» составляет 25.4 года.
Сразу за «каталонцами» в рейтинге расположились «Реал Сосьедад» (25.6 лет) и мадридский «Реал» (25.8 лет).
Топ-10 самых молодых команд Ла Лиги (средний возраст, по состоянию на 22 сентября)
- 25.4 – Барселона
- 25.6 – Реал Сосьедад
- 25.8 – Реал
- 26.0 – Эльче
- 26.1 – Сельта
- 26.2 – Вильярреал
- 26.2 – Леванте
- 26.4 – Эспаньол
- 26.9 – Атлетик
- 27.1 – Валенсия
Напомним, сегодня «Барселона» в очередном матче чемпионата Испании сыграет на выезде против «Овьедо».
FC Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid cuentan con las plantillas más jóvenes de Primera División.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 24, 2025
👉 https://t.co/2oN1X800od #FCBarcelona #RealSociedad #RealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/MjmN0l2BXV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026
Александр серьезно настроен на бой с Полом