  Вклад в будущее. Барселона имеет самый молодой состав в Ла Лиге
Испания
25 сентября 2025, 16:43
Вклад в будущее. Барселона имеет самый молодой состав в Ла Лиге

Как выглядит топ-10 самых молодых клубов чемпионата Испании?

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» имеет самый молодой состав среди всех команд Ла Лиги текущего сезона.

Согласно опубликованному рейтингу портала Transfermarkt, средний возраст игроков «блауграни» составляет 25.4 года.

Сразу за «каталонцами» в рейтинге расположились «Реал Сосьедад» (25.6 лет) и мадридский «Реал» (25.8 лет).

Топ-10 самых молодых команд Ла Лиги (средний возраст, по состоянию на 22 сентября)

  • 25.4 – Барселона
  • 25.6 – Реал Сосьедад
  • 25.8 – Реал
  • 26.0 – Эльче
  • 26.1 – Сельта
  • 26.2 – Вильярреал
  • 26.2 – Леванте
  • 26.4 – Эспаньол
  • 26.9 – Атлетик
  • 27.1 – Валенсия

Напомним, сегодня «Барселона» в очередном матче чемпионата Испании сыграет на выезде против «Овьедо».

Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Барселона Реал Сосьедад Реал Мадрид Transfermarkt
