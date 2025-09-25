Вклад в будущее. Барселона имеет самый молодой состав в Ла Лиге

«Барселона» имеет самый молодой состав среди всех команд Ла Лиги текущего сезона.

Согласно опубликованному рейтингу портала Transfermarkt, средний возраст игроков «блауграни» составляет 25.4 года.

Сразу за «каталонцами» в рейтинге расположились «Реал Сосьедад» (25.6 лет) и мадридский «Реал» (25.8 лет).

Топ-10 самых молодых команд Ла Лиги (средний возраст, по состоянию на 22 сентября)

25.4 – Барселона

25.6 – Реал Сосьедад

25.8 – Реал

26.0 – Эльче

26.1 – Сельта

26.2 – Вильярреал

26.2 – Леванте

26.4 – Эспаньол

26.9 – Атлетик

27.1 – Валенсия

Напомним, сегодня «Барселона» в очередном матче чемпионата Испании сыграет на выезде против «Овьедо».