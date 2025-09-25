Три хет-трика Игоря Беланова

25 сентября Игорь Беланов празднует 65-летие. По этому поводу предлагаю вспомнить хет-трики Игоря Ивановича, сделанные им в разных футболках, в матчах разного веса и при разных обстоятельствах. Может, и парадокс, но рядовому болельщику, честно говоря, больше запали в добрую память не триплеты, а дуплеты Беланова. Так, на заре своей карьеры в «Динамо», весной 1985 г. он отличился дублем в Донецке, дважды продемонстрировав сумасшедшую скорость и умение как можно скорее принять правильное решение на поле. А как забыть его дуплет в ворота «Спартака» в поздневесеннем Киеве, в игре, ставшей фактически программной в становлении того легендарного «Динамо» середины 1980-х! Да и 2-голевой вклад Беланова (один из голов – головой!) в выездную победу над «Рапидом» на пути к Кубку кубков в 1986 г. тоже памятен. Помню и дубль Игоря Ивановича в ворота «Жальгириса» в августе 1988 г. при 80-тысячной аудитории на крупнейшем стадионе страны. Когда сразу после той игры на том же стадионе состоялась показательная встреча по бейсболу, фанатский люд не оценил заокеанскую забаву и стал взывать: «Беланова – на поле!». Тем не менее, именно хет-трики – это предмет особой гордости для форварда.

12.11.1984. ЦСКА – «Черноморец» – 1:6 (Беланов, 24, 26, 50)

Хотя в программке к одесскому матчу между этими соперниками в 1-м круге и утверждалось, что от армейской «команды постоянно ожидают хороших результатов», а также армейская «команда традиционно располагает индивидуально сильными игроками», это, скорее, было данью вежливости. Ведь в том году армейский коллектив играл максимально плохо. Несколько сотен преданных болельщиков армейцев под крышей ЛФК ЦСКА наблюдали, как мощный тогда «Черноморец» издевался над их любимцами, провожая москвичей в Первую лигу. А тон задавал Игорь Беланов, который в середине 1-го тайма отличился дважды в течение трех минут, а после перерыва довел счет до крупного (4:1). Поговаривали, что этот хет-трик убедил Валерия Лобановского в том, что Беланов именно форвард для «Динамо». Как бы то ни было, а следующий сезон одесский нападающий начал уже в составе столичного гранда.

16.06.1986. СССР – Бельгия – 3:4 (Беланов, 28, 70, 111, с пенальти)

Не исключаю того, что именно этот матч наконец решил судьбу Золотого мяча-1986, однако в моменте тот хет-трик радости Игорю Беланову, конечно, не принес. Изюминка этого матча мундиаля в Мексике – в том, что на одной шестой части мировой суши его смотрели в видеозаписи, зная окончательный результат. Потому и советских зрителей этот триплет форварда не порадовал.

Пресса Страны Советов любила писать о судейском произволе и преимуществе советской сборной, однако, просматривая тот матч неоднократно спустя годы, не могу сказать, что четко видно, что авторы противоречивых бельгийских голов Энцо Шифо и Ян Кулеманс находились в положении вне игры. Кстати, интересно, как с таким уровнем трансляций (камер, судя по всему, явно было слишком мало) разрешили бы эпизоды, если бы тогда уже действовал VAR. Комментатор того матча незабвенный Котэ Махарадзе свое мнение высказал, и понятно, что оно было в пользу советской команды. Видимо, не в последнюю очередь это и обусловило целый водопад недовольства арбитром в советской прессе и в среде болельщиков. Ну, а по самой игре, опять же, после просмотра матча уже ближе к нашему времени, не скажу, что команда Лобановского выглядела лучше бельгийцев. «Красные дьяволы» были конкурентными и обладали своими вистами, которыми в конце концов и воспользовались.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов в поединке против сборной Венгрии на ЧМ-1986

03.12.1986. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» – 4:1 (Беланов, 28, 34, 81)

Этот матч оказался зажатым в бутерброде между чемпионскими играми киевлян против московского «Динамо». Да, тот хет-трик без 5-ти минут обладателя Золотого мяча был важным, ведь принес победу киевлянам, однако этот матч (команда Лобановского против команды Базилевича) мало кто вспоминает именно потому, что это была промежуточная станция на пути к чемпионству, и тень от Золотого матча накрывает воспоминания о той игре. Как бы то ни было, а «Спортивна газета», отмечая успех динамовского форварда, писала о том, что тот «опять примеряет мексиканское сомбреро», проводя параллели между заокеанским и домашним хет-триками.

***

Иногда думаю: как бы сложилась карьера Беланова-футболиста, если бы он принял решение о переходе в «Динамо» раньше, чем в 1985 г.? Приглашали же… Валерий Лобановский в частности утверждал, что одессит согласился только на третье приглашение. Слышал мнение, что в таком случае он не был бы единственным из обладателей Золотого мяча, кто ни в одном другом году не был номинирован на этот почетный приз (то есть не получил ни одного голоса): мол, больше лет провел бы на стабильно высоком уровне. Не уверен. 1983–1984 гг. для «Динамо» – это период смуты. Соратник Лобановского Юрий Морозов, к сожалению, не смог поддержать должную дисциплину в команде, и она скатилась на 7-е место, вылетев из еврокубка уже на первом этапе, уступив скромному французскому «Лавалю» (слышала ли современная молодежь о таком клубе вообще?). Лобановский вернулся в 1984-м, но сразу стабилизировать ситуацию не смог, и легендарный клуб финишировал аж 10-м. К слову, о вопросе, когда «Динамо» было самым слабым, современные критики («такого слабого «Динамо» никогда не было…») либо физически не застали тех времен, либо предпочитают их не вспоминать, ведь порицать настоящее куда интереснее, чем копаться в давнишней истории. И вот, если бы был тогда в составе «Динамо» Беланов, не разочаровался бы он в своем выборе? А может, наоборот, при белановском присутствии не было бы провальных динамовских сезонов? Как бы то ни было, а постзастойный и предперестроечный совок за несколько лет преодолел ту пору неопределенности, которая удивительным образом совпала со временем неопределенности в «Динамо». И в 1985 г. была начата новая историческая эпоха и по большому счету в мире (крушение коммунистической идеи), и в киевском «Динамо» (создание новой большой команды). И все же, по-моему, Беланов перешел в команду Лобановского вовремя. Пахал-трудился, не зная покоя, истекал потом (как признавался, «футбол и жизнь были единым целым»), но достиг вершины!

Помню, что, давая интервью в начале своей карьеры в «Динамо», на вопрос «считаете ли вы свои голы» нападающий ответил: «Да, я их считаю». И вот этот откровенный ответ мне очень понравился. Другие снайперы в то время утверждали, что, мол, и голы не считают, и о рекордах не думают. Как можно! Иначе же шаблонный образ лишенного тщеславия советского футболиста будет запятнан. А вот Беланов, может, еще из-за малого к тому времени опыта общения с прессой сказал правду и заставил себя уважать среди прочего и за это. Многолетствия Вам, уважаемый форвард!

Алексей РЫЖКОВ