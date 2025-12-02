Беланов написал трогательное сообщение после смерти Мунтяна
Игорь Иванович до сих пор не может оправиться от этой новости
Легендарный украинский футболист Игорь Беланов в соцсетях попрощался с Владимиром Мунтяном, который 1 декабря ушёл из жизни после тяжелой болезни.
Слова Игоря Ивановича после смерти Мунтяна:
«Ушел из жизни наш Федорыч… Владимир Федорович Мунтян/
Больно, скорбно. Не верится.
Мы считали его своим наставником, кумиром, обладателем редкого футбольного таланта и высоких достижений.
Душа-человек. Всегда приходил на помощь. Профессионал в спорте, в вопросах управления футболом, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года . Легенда!
Не забуду, как Вы, Федорыч, давали мне советы и по-отечески приходили на помощь в минуты моих сомнений.
Сегодня Вы пополнили нашу небесную динамовскую команду. Не забудем!
Скорбим с Вашей семьей….
С глубоким уважением и светлой грустью, Ваш Игорь Беланов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ
Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»