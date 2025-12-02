Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беланов написал трогательное сообщение после смерти Мунтяна
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 11:13 | Обновлено 02 декабря 2025, 11:16
789
0

Беланов написал трогательное сообщение после смерти Мунтяна

Игорь Иванович до сих пор не может оправиться от этой новости

02 декабря 2025, 11:13 | Обновлено 02 декабря 2025, 11:16
789
0
Беланов написал трогательное сообщение после смерти Мунтяна
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов в соцсетях попрощался с Владимиром Мунтяном, который 1 декабря ушёл из жизни после тяжелой болезни.

Слова Игоря Ивановича после смерти Мунтяна:

«Ушел из жизни наш Федорыч… Владимир Федорович Мунтян/

Больно, скорбно. Не верится.

Мы считали его своим наставником, кумиром, обладателем редкого футбольного таланта и высоких достижений.

Душа-человек. Всегда приходил на помощь. Профессионал в спорте, в вопросах управления футболом, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года . Легенда!

Не забуду, как Вы, Федорыч, давали мне советы и по-отечески приходили на помощь в минуты моих сомнений.

Сегодня Вы пополнили нашу небесную динамовскую команду. Не забудем!

Скорбим с Вашей семьей….

С глубоким уважением и светлой грустью, Ваш Игорь Беланов».

По теме:
Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Динамо Киев смерть Владимир Мунтян Игорь Беланов
Андрей Витренко Источник: Facebook
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02 декабря 2025, 08:12 4
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы

Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 7
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02.12.2025, 11:45
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 01.12.2025, 16:03
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 3
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем