Беланов написал трогательное сообщение после смерти Мунтяна

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов в соцсетях попрощался с Владимиром Мунтяном, который 1 декабря ушёл из жизни после тяжелой болезни.

Слова Игоря Ивановича после смерти Мунтяна:

«Ушел из жизни наш Федорыч… Владимир Федорович Мунтян/

Больно, скорбно. Не верится.

Мы считали его своим наставником, кумиром, обладателем редкого футбольного таланта и высоких достижений.

Душа-человек. Всегда приходил на помощь. Профессионал в спорте, в вопросах управления футболом, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года . Легенда!

Не забуду, как Вы, Федорыч, давали мне советы и по-отечески приходили на помощь в минуты моих сомнений.

Сегодня Вы пополнили нашу небесную динамовскую команду. Не забудем!

Скорбим с Вашей семьей….

С глубоким уважением и светлой грустью, Ваш Игорь Беланов».