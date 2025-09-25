Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Фрайбург (Германия) переиграл Базель (Швейцария) со счетом 2:1.

У хозяев поля голы забили Патрик Остерхаге и Максимилиан Эггештайн.

Филип Отеле отыграл один мяч для гостей в концовке игры.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1

Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84

Видео голов и обзор матча