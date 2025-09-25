Лига Европы25 сентября 2025, 13:47 |
Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Фрайбург (Германия) переиграл Базель (Швейцария) со счетом 2:1.
У хозяев поля голы забили Патрик Остерхаге и Максимилиан Эггештайн.
Филип Отеле отыграл один мяч для гостей в концовке игры.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1
Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Отеле (Базель), асcист Лео Леруа.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Остерхаге (Фрайбург).
