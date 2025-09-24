В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Базелем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фрайбург

Немцы неоднозначно начали новый сезон. В Бундеслиге коллектив дважды терпел поражение против «Аусбурга» и «Кельна», а также два раза смог победить – в поединках со «Штутгартом» и «Бременом». С 6-ю баллами на счету клуб занимает 7-е место турнирной таблицы чемпионата Германии.

Путь в кубке страны «Фрайбург» начал с победы 2:0 над «Лотте» на стадии 1/32 финала.

Базель

За 6 поединков чемпионата Швейцарии коллективу удалось набрать 12 очков – этот результат позволяет ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 3 зачетных пункта. В кубке страны швейцарцы уже дошли до 1/8 финала.

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против Копенгагена в финале квалификации Лиги чемпионов.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в официальных играх.

Интересные факты

«Базель» забил 12 мячей в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Фрайбург» смог отличиться голом в каждом из 5 поединков этого сезона.

За последние 6 выездных игр «Базель» трижды выигрывал и трижды проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.