Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Базель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фрайбург
24.09.2025 22:00 - : -
Базель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:10
35
0

Фрайбург – Базель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву

24 сентября 2025, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:10
35
0
Фрайбург – Базель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фрайбург

В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Базелем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фрайбург

Немцы неоднозначно начали новый сезон. В Бундеслиге коллектив дважды терпел поражение против «Аусбурга» и «Кельна», а также два раза смог победить – в поединках со «Штутгартом» и «Бременом». С 6-ю баллами на счету клуб занимает 7-е место турнирной таблицы чемпионата Германии.

Путь в кубке страны «Фрайбург» начал с победы 2:0 над «Лотте» на стадии 1/32 финала.

Базель

За 6 поединков чемпионата Швейцарии коллективу удалось набрать 12 очков – этот результат позволяет ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 3 зачетных пункта. В кубке страны швейцарцы уже дошли до 1/8 финала.

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против Копенгагена в финале квалификации Лиги чемпионов.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в официальных играх.

Интересные факты

  • «Базель» забил 12 мячей в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Фрайбург» смог отличиться голом в каждом из 5 поединков этого сезона.
  • За последние 6 выездных игр «Базель» трижды выигрывал и трижды проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Фрайбург
24 сентября 2025 -
22:00
Базель
Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Црвена Звезда – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Мальме – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Брага – Фейерноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фрайбург Базель Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
Футбол | 24 сентября 2025, 00:06 5
Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве

На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура

Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23 сентября 2025, 09:15 52
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины

Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Футбол | 24.09.2025, 00:25
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 56
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
22.09.2025, 12:27
Волейбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
23.09.2025, 20:35 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем