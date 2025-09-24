Фрайбург – Базель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву
В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фрайбургом» и «Базелем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Фрайбург
Немцы неоднозначно начали новый сезон. В Бундеслиге коллектив дважды терпел поражение против «Аусбурга» и «Кельна», а также два раза смог победить – в поединках со «Штутгартом» и «Бременом». С 6-ю баллами на счету клуб занимает 7-е место турнирной таблицы чемпионата Германии.
Путь в кубке страны «Фрайбург» начал с победы 2:0 над «Лотте» на стадии 1/32 финала.
Базель
За 6 поединков чемпионата Швейцарии коллективу удалось набрать 12 очков – этот результат позволяет ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 3 зачетных пункта. В кубке страны швейцарцы уже дошли до 1/8 финала.
В Лигу Европы коллектив попал после поражения против Копенгагена в финале квалификации Лиги чемпионов.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не встречались в официальных играх.
Интересные факты
- «Базель» забил 12 мячей в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
- «Фрайбург» смог отличиться голом в каждом из 5 поединков этого сезона.
- За последние 6 выездных игр «Базель» трижды выигрывал и трижды проиграл.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура
Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»