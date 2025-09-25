Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Фрайбург
24.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Базель
Лига Европы
ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола

Немецкая команда одолела соперников со счетом 2:1 в первом туре еврокубка

ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября немецкая команда Фрайбург переиграла швейцарский клуб Базель в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Фрайбург добыл победу на домашнем стадионе Европа-Парк со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Патрик Остерхаге и Максимилиан Эггештайн. У гостей единственный мяч оформил Филип Отеле.

Во втором туре второго по силе еврокубка Фрайбург сыграет с итальянской Болоньей на выезде. Базель в Швейцарии примет Штутгарт. Оба поединка состоятся 2 октября.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1

Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Отеле (Базель), асcист Лео Леруа.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Остерхаге (Фрайбург).
Базель Фрайбург видео голов и обзор Лига Европы
