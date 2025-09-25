ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола

24 сентября немецкая команда Фрайбург переиграла швейцарский клуб Базель в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Фрайбург добыл победу на домашнем стадионе Европа-Парк со счетом 2:1.

Голами за хозяев отличились Патрик Остерхаге и Максимилиан Эггештайн. У гостей единственный мяч оформил Филип Отеле.

Во втором туре второго по силе еврокубка Фрайбург сыграет с итальянской Болоньей на выезде. Базель в Швейцарии примет Штутгарт. Оба поединка состоятся 2 октября.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1

Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84

