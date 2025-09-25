Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Пекине

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай

Во втором раунде украинка, которая благодаря 23-му номеру посева пропустила стартовый круг, сыграет против представительницы Германии Эллы Зайдель (WTA 95). Зайдель в 1/64 финала в двух сетах выбила польку Магдалену Френх (WTA 46) за 1 час и 50 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала

Магдалена Френх (Польша) – Элла Зайдель (Германия) [Q] – 5:7, 4:6

Зайдель провела первое очное противостояние против Френх. В 2024 году Элла справилась с Магдаленой в квалификации пятисотника в Линце.

Зайдель стартовала в Пекине с квалификации, где справилась с Джессикой Понше и Эмилианой Аранго.

Ранее Костюк ни разу не играла против Зайдель. Марта и Элла встретятся между собой в субботу, 27 сентября.

Помимо Марты, Украину в одиночном разряде Пекина также представит Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева 25 числа проиграла Айле Томлянович в первом раунде.