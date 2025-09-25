Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 11:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:19
Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»

Даниил Игнатенко рассказал, что отказался от ряда предложений из УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, который на клубном уровне выступает за Слован, рассказал, что отказался от ряда предложений из УПЛ

– Вы второй сезон в Словане, уже поиграли в Лиге чемпионов и завоевали золотую медаль. Если бы вы могли выбрать идеальный европейский клуб для следующего шага?

– Не хочу выделять конкретный клуб, но это точно английская Премьер-лига. Это самая лучшая лига мира. Думаю, каждый футболист мечтает попробовать себя там.

– Дома вы поиграли за родной Металлург, Шахтер, ФК Мариуполь, СК Днепр-1. Поступали ли предложения по УПЛ?

– Было много предложений.

– Судя по тому, что вы не в Украине, догадываюсь, что вы отвечали. Но все же – почему не срослось?

– Сейчас я хочу играть только в европейских чемпионатах, – сказал Данило.

