Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»
Даниил Игнатенко рассказал, что отказался от ряда предложений из УПЛ
Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, который на клубном уровне выступает за Слован, рассказал, что отказался от ряда предложений из УПЛ
– Вы второй сезон в Словане, уже поиграли в Лиге чемпионов и завоевали золотую медаль. Если бы вы могли выбрать идеальный европейский клуб для следующего шага?
– Не хочу выделять конкретный клуб, но это точно английская Премьер-лига. Это самая лучшая лига мира. Думаю, каждый футболист мечтает попробовать себя там.
– Дома вы поиграли за родной Металлург, Шахтер, ФК Мариуполь, СК Днепр-1. Поступали ли предложения по УПЛ?
– Было много предложений.
– Судя по тому, что вы не в Украине, догадываюсь, что вы отвечали. Но все же – почему не срослось?
– Сейчас я хочу играть только в европейских чемпионатах, – сказал Данило.
