Все зависит от Реброва. Украинский легионер хочет в сборную Украины

Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, ныне выступающий за Слован, признался, что ждет вызова в сборную Украины. Футболист рассказал, когда последний раз общался с Ребровым.

– Когда в последний раз общались с тренерским штабом сборной Украины?

– Последний раз с Сергеем Ребровым общался два года назад, когда был в сборной. Сейчас непосредственного контакта нет, но я с большим уважением отношусь к штабу и работаю, чтобы своей игрой доказывать, что готов помогать сборной, – сказал Данило.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).