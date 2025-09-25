Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все зависит от Реброва. Украинский легионер хочет в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2025, 08:46 | Обновлено 25 сентября 2025, 08:47
1203
0

Все зависит от Реброва. Украинский легионер хочет в сборную Украины

Даниил Игнатенко ждет вызова в национальную сборную Украины

25 сентября 2025, 08:46 | Обновлено 25 сентября 2025, 08:47
1203
0
Все зависит от Реброва. Украинский легионер хочет в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Ингатенко

Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, ныне выступающий за Слован, признался, что ждет вызова в сборную Украины. Футболист рассказал, когда последний раз общался с Ребровым.

– Когда в последний раз общались с тренерским штабом сборной Украины?

– Последний раз с Сергеем Ребровым общался два года назад, когда был в сборной. Сейчас непосредственного контакта нет, но я с большим уважением отношусь к штабу и работаю, чтобы своей игрой доказывать, что готов помогать сборной, – сказал Данило.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

По теме:
«Он был уникальным кадром». Блохин – об истории с Рыкуном
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Даниил Игнатенко Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 14
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 2
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Футбол | 25.09.2025, 06:44
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 196
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
23.09.2025, 09:53 3
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем