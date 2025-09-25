Все зависит от Реброва. Украинский легионер хочет в сборную Украины
Даниил Игнатенко ждет вызова в национальную сборную Украины
Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, ныне выступающий за Слован, признался, что ждет вызова в сборную Украины. Футболист рассказал, когда последний раз общался с Ребровым.
– Когда в последний раз общались с тренерским штабом сборной Украины?
– Последний раз с Сергеем Ребровым общался два года назад, когда был в сборной. Сейчас непосредственного контакта нет, но я с большим уважением отношусь к штабу и работаю, чтобы своей игрой доказывать, что готов помогать сборной, – сказал Данило.
«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).
