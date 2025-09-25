Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную
Тренеру хотели разрешить совмещать две должности
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересовал греческий гранд.
По информации портала ТаТоТаке, на тренера претендует клуб «Панатинаикос». Сообщается, что во время переговоров греческий клуб предложил совмещать работу в «Панатинаикосе» и сборной Украины, однако Ребров эту опцию серьезно не рассматривал.
За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».
Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.
