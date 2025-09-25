Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересовал греческий гранд.

По информации портала ТаТоТаке, на тренера претендует клуб «Панатинаикос». Сообщается, что во время переговоров греческий клуб предложил совмещать работу в «Панатинаикосе» и сборной Украины, однако Ребров эту опцию серьезно не рассматривал.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.