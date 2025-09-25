Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:56
463
4

Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную

Тренеру хотели разрешить совмещать две должности

25 сентября 2025, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:56
463
4
Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересовал греческий гранд.

По информации портала ТаТоТаке, на тренера претендует клуб «Панатинаикос». Сообщается, что во время переговоров греческий клуб предложил совмещать работу в «Панатинаикосе» и сборной Украины, однако Ребров эту опцию серьезно не рассматривал.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.

По теме:
«Он был уникальным кадром». Блохин – об истории с Рыкуном
ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу отставка Руй Витория
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Руха рассказал об особой мотивации в кубковом матче с Полесьем
Футбол | 25 сентября 2025, 01:18 0
Защитник Руха рассказал об особой мотивации в кубковом матче с Полесьем
Защитник Руха рассказал об особой мотивации в кубковом матче с Полесьем

Юрий Копина не считает, что «Полесье» недооценило львовскую команду

Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Футбол | 24 сентября 2025, 05:56 0
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера

«Горняки» снова попытаются купить Александра Назаренко

Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Футбол | 24.09.2025, 17:59
Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Ответить
0
MaximusOne
Ото кліщ...
Ответить
0
Vbolivalnyk-Peter
А це не занадто вже буде для Реброва - одразу 2 команди опустити нижче "плінтуса"...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
24.09.2025, 21:37 6
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 84
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем