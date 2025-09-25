Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, как президент горняков Ринат Ахметов переживает войну в Украине. Дарио признался, что функционер постоянно думает, как помочь нашей стране

«Трудно. Он страдает за каждую игру, за каждую тренировку, звонит по телефону, общаемся, анализируем. Конечно, страдает, но не только он страдает – страдает сегодня вся Украина, потому что у нас идет война.

Как человек страдает, как президент клуба страдает, как все остальные украинцы. Он просыпается с мыслями: «Как помочь Украине и украинскому народу?», идет спать с тем же мнением», – сказал Срна.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.