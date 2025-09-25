Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 07:31 | Обновлено 25 сентября 2025, 07:34
395
0

Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»

Дарио Срна рассказал, как президент горняков Ринат Ахметов переживает войну в Украине

25 сентября 2025, 07:31 | Обновлено 25 сентября 2025, 07:34
395
0
Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, как президент горняков Ринат Ахметов переживает войну в Украине. Дарио признался, что функционер постоянно думает, как помочь нашей стране

«Трудно. Он страдает за каждую игру, за каждую тренировку, звонит по телефону, общаемся, анализируем. Конечно, страдает, но не только он страдает – страдает сегодня вся Украина, потому что у нас идет война.

Как человек страдает, как президент клуба страдает, как все остальные украинцы. Он просыпается с мыслями: «Как помочь Украине и украинскому народу?», идет спать с тем же мнением», – сказал Срна.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила снимками в бикини
Шарана и Кучука не будет. Левый Берег может возглавить зарубежный тренер
российско-украинская война Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Футбол | 24 сентября 2025, 23:56 5
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу

Римляне стартовали с победы в Лиге Европы

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 14
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25.09.2025, 06:23
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Футбол | 24.09.2025, 14:09
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 33
Теннис
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем