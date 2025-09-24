Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 00:58 |
135
0

Срна объяснил, когда российские клубы вернутся в европейские соревнования

Дарио сообщил, что это будет уже после войны

Срна объяснил, когда российские клубы вернутся в европейские соревнования
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Легенда «Шахтера» Дарио Срна рассказал, когда российские клубы смогут рассчитывать на возвращение в европейские соревнования.

«Клубы из россии не вернутся в европейский футбол, пока идет война. Знаю президента УЕФА Чеферина как друга, но об этом с ним не говорил. Он с первого дня сказал, что не вернет в европейский футбол российские команды. Он также прекратил сотрудничество с «Газпромом» как спонсором УЕФА на второй день войны», – отметил Срна.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций.

По теме:
Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем
ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку
В Кривбассе сделали откровенное заявление о Патрике ван Леувене
Дарио Срна Шахтер Донецк российско-украинская война Александер Чеферин
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
