Срна объяснил, когда российские клубы вернутся в европейские соревнования

Легенда «Шахтера» Дарио Срна рассказал, когда российские клубы смогут рассчитывать на возвращение в европейские соревнования.

«Клубы из россии не вернутся в европейский футбол, пока идет война. Знаю президента УЕФА Чеферина как друга, но об этом с ним не говорил. Он с первого дня сказал, что не вернет в европейский футбол российские команды. Он также прекратил сотрудничество с «Газпромом» как спонсором УЕФА на второй день войны», – отметил Срна.

