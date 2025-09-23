Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срна рассказал, почему Шахтер отпустил Судакова и Кевина перед ЛК
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 10:13 |
980
0

Срна рассказал, почему Шахтер отпустил Судакова и Кевина перед ЛК

Спортивный директор донецкого клуба прокомментировал трансферную кампанию «горняков»

23 сентября 2025, 10:13 |
980
0
Срна рассказал, почему Шахтер отпустил Судакова и Кевина перед ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций:

– Если бы «Шахтер» играл в Лиге чемпионов или Лиге Европы – с высокой вероятностью Кевин и Судаков не ушли бы и остались в команде. Потому что мы через Лигу чемпионов могли бы сильно повысить их стоимость. Но, играть в Лиге конференций и чемпионате Украины – я считаю, что мы должны справиться без Судакова и Кевина.

– То есть фактор того, что Лиги чемпионов нет, очень сильно повлиял?

– Конечно. Сколько денег в Лиге чемпионов получаешь, сколько в Лиге Европы, но играть в Лиге конференций... Очень много денег потеряли в этом году. Кроме того, я считаю, что Судаков уже был на пике в «Шахтере», здесь был его максимум.

– То есть, он уже выше бы не поднялся?

– В «Шахтере» – тяжело. С учетом того, что нет Лиги Европы, Лиги чемпионов – думаю, что тяжело. В «Бенфике» он будет расти, уверен на 100 процентов.

– И он эмоционально, мне кажется, уже начал гаснуть.

– Да. Но это футболист, который, я уверен, будет стоить больших денег. Ему нужен был свежий воздух, – прокомментировал Срна.

Полузащитник сборной Украины Судаков во время летнего трансферного окна перебрался в лиссабонскую «Бенфику», а бразильскпй вингер Кевин договорился о сотрудничестве с английским «Фулхэмом».

По теме:
Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
ИЗАКИ СИЛВА: «Не хватало только завершения и внимания к деталям»
Шахтер Донецк Дарио Срна чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Фулхэм Кевин (Шахтер) трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Футбол | 23 сентября 2025, 05:25 3
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»

Украинский фулбек прокомментировал матч с «Александрией»

На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22 сентября 2025, 23:13 1
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года

ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо
Футбол | 23.09.2025, 11:00
Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо
Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 28
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 13
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем