Срна рассказал, почему Шахтер отпустил Судакова и Кевина перед ЛК

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций:

– Если бы «Шахтер» играл в Лиге чемпионов или Лиге Европы – с высокой вероятностью Кевин и Судаков не ушли бы и остались в команде. Потому что мы через Лигу чемпионов могли бы сильно повысить их стоимость. Но, играть в Лиге конференций и чемпионате Украины – я считаю, что мы должны справиться без Судакова и Кевина.

– То есть фактор того, что Лиги чемпионов нет, очень сильно повлиял?

– Конечно. Сколько денег в Лиге чемпионов получаешь, сколько в Лиге Европы, но играть в Лиге конференций... Очень много денег потеряли в этом году. Кроме того, я считаю, что Судаков уже был на пике в «Шахтере», здесь был его максимум.

– То есть, он уже выше бы не поднялся?

– В «Шахтере» – тяжело. С учетом того, что нет Лиги Европы, Лиги чемпионов – думаю, что тяжело. В «Бенфике» он будет расти, уверен на 100 процентов.

– И он эмоционально, мне кажется, уже начал гаснуть.

– Да. Но это футболист, который, я уверен, будет стоить больших денег. Ему нужен был свежий воздух, – прокомментировал Срна.

Полузащитник сборной Украины Судаков во время летнего трансферного окна перебрался в лиссабонскую «Бенфику», а бразильскпй вингер Кевин договорился о сотрудничестве с английским «Фулхэмом».