«Полесью нужно перевернуть страницу». Эксперт – о матчах 1/16 финала Кубка

Кубковые баталии 1/16 финала, которые растянулись на целую неделю, не обошлись без неожиданностей. Один из экспертов Sport.ua, бывший форвард «Днепра», «Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко назвал матчи, результаты которых поразили его больше всего.

– Таких игр четыре, – сказал он. – Неделю назад неожиданностью стал поединок в Черновцах, где перволиговая «Буковина» сумела переиграть «Карпаты». Этот матч был под повышенным вниманием болельщиков, потому что в СМИ только и говорилось о неудачах львовской команды в чемпионате. Но, как оказалось, лозунг «Кубок – Львову» в черновицком матче не помог, и теперь эти намерения «зелено-белым» стоит перенести на следующий розыгрыш. Возглавляемая Сергеем Шищенко «Буковина» мне понравилась – она умело построила игру и сумела достичь желаемого. Следует полагать, что при условии сохранения состава черновицкая команда сможет рассчитывать на повышение в ранге, где может стать конкурентоспособной.



– Три других матча из серии неожиданностей, видимо, пришлись на другой день?

– Именно так. Поразил любительский «Агротех» из Тышковки, который после того, как на предыдущем этапе выбил из розыгрыша представителя Премьер-лиги «Эпицентр», одолел очередного старшего по рангу соперника – «Черноморец». Откровенно говоря, не ожидал, что собранная Александром Кучером симпатичная команда уступит в этом матче любителям.

Одесситы не сумели решить вопрос о победителе в основное время, а серия послематчевых пенальти – это лотерея. В ней второй раз подряд повезло футболистам из Тышковки. Не ожидал, что уступит в кубковом матче «Верес», который в чемпионате вроде бы нашел свою игру и одержал две победы подряд. Но не зря говорят, что у Кубка свои законы. Именно это мы и увидели в выездном поединке ровенчан с киевским «Локомотивом». Представитель второй лиги забил единственный мяч в первом тайме и сумел довести игру до победного конца. Даже наставник «Вереса» Олег Шандрук после матча признал, что его подопечные на дальнейший проход в розыгрыше не награли.

Полной неожиданностью стал результат игры «Рух» – «Полесье». Никогда бы не подумал, что разбалансированная значительными кадровыми изменениями в составе и в тренерском штабе львовская команда сумеет обыграть житомирян со счетом 3:0. Как по мне, для «Руха» один из сильнейших коллективов Премьер-лиги стал хорошим раздражителем, поэтому на этот матч львовяне вышли хорошо настроенными и благодаря скоростным действиям заложили фундамент успеха. «Полесье» же, похоже, несколько недооценило соперника. Когда счет стал 2:0, хозяевам поля было легче отстаивать результат, чем гостям его изменить. Впрочем, как бы там ни было, а кубковая неудача не должна повлиять на команду Руслана Ротаня. Уверен, что «Полесье» перевернет эту страницу и сосредоточится на делах в чемпионате. Скажу больше: убежден, что в нынешнем сезоне житомиряне финишируют третьими. Вот вспомните мои слова.