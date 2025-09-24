Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт

24 сентября в Виннице состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины.

На домашнем поле винницкая «Нива» разгромила «Горняк-Спорт» Горишние Плавни со счетом 7:0.

У хозяев поля оформили дубль Артур Загорулько (играющий президент клуба) и Владислав Погорелый. Еще по голу забили Борис Лотоцкий, Артур Петленко и Артем Петрик.

Винницкая Нива вышла в 1/8 финала Кубка Украины, соперник будет определен жеребьевкой позже.

Ранее на стадии 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА, поскольку соперникам было присуждено техпоражение за выхода на поле незаявленного игрока. «Горняк-Спорт» выиграл серии пенальти над клубом «Тростянец» (0:0, пен. 4:3).

Читайте также: Опубликован текст решения КДК УАФ о техническом поражении клубу ЮКСА

Кубок Украины. 1/16 финала

Винница, 24 сентября 2025

Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0

Голы: Загорулько, 16, 30, Погорелый, 19, 62, Лотоцкий, 49, Петленко, 64, Петрик, 87

Видеозапись матча