Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Кубок Украины
Нива Винница
24.09.2025 15:30 – FT 7 : 0
Горняк-Спорт
Кубок Украины
24 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:36
286
0

Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт

У хозяев поля Артур Загорулько и Владислав Погорелый оформили дубль

УПЛ-ТБ

24 сентября в Виннице состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины.

На домашнем поле винницкая «Нива» разгромила «Горняк-Спорт» Горишние Плавни со счетом 7:0.

У хозяев поля оформили дубль Артур Загорулько (играющий президент клуба) и Владислав Погорелый. Еще по голу забили Борис Лотоцкий, Артур Петленко и Артем Петрик.

Винницкая Нива вышла в 1/8 финала Кубка Украины, соперник будет определен жеребьевкой позже.

Ранее на стадии 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА, поскольку соперникам было присуждено техпоражение за выхода на поле незаявленного игрока. «Горняк-Спорт» выиграл серии пенальти над клубом «Тростянец» (0:0, пен. 4:3).

Кубок Украины. 1/16 финала

Винница, 24 сентября 2025

Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0

Голы: Загорулько, 16, 30, Погорелый, 19, 62, Лотоцкий, 49, Петленко, 64, Петрик, 87

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Артём Петрик (Нива Винница).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Петленко (Нива Винница).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Лотоцкий (Нива Винница).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
Кубок Украины по футболу Горняк-Спорт Нива Винница Владислав Погорелый Артур Загорулько видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
