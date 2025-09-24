Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
У хозяев поля Артур Загорулько и Владислав Погорелый оформили дубль
24 сентября в Виннице состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины.
На домашнем поле винницкая «Нива» разгромила «Горняк-Спорт» Горишние Плавни со счетом 7:0.
У хозяев поля оформили дубль Артур Загорулько (играющий президент клуба) и Владислав Погорелый. Еще по голу забили Борис Лотоцкий, Артур Петленко и Артем Петрик.
Винницкая Нива вышла в 1/8 финала Кубка Украины, соперник будет определен жеребьевкой позже.
Ранее на стадии 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА, поскольку соперникам было присуждено техпоражение за выхода на поле незаявленного игрока. «Горняк-Спорт» выиграл серии пенальти над клубом «Тростянец» (0:0, пен. 4:3).
Кубок Украины. 1/16 финала
Винница, 24 сентября 2025
Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0
Голы: Загорулько, 16, 30, Погорелый, 19, 62, Лотоцкий, 49, Петленко, 64, Петрик, 87
