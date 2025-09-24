Нива Винница – Горняк-Спорт. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

24 сентября в 15:30 состоится матч 1/16 финала Кубка Украины.

На домашнем поле в Виннице «Нива» принимает «Горняк-Спорт» Горишние Плавни.

Судьей матча назначен Мирослав Лыпко (Ивано-Франковск).

Винницкая «Нива» выступает в группе А Второй лиги. В 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА Тарасовка после техпоражения для соперников из-за выхода на поле незаявленного игрока, хотя винницкая команда и проиграла матч (1:3).

«Горняк-Спорт», который представляет группу Б Второй лиги, прошел на этот этап после победы в серии пенальти над клубом «Тростянец» (0:0, пен. 4:3).

Нападающий «Нивы» Владислав Погорелый перед игрой отметил: «Что касается ближайшего кубкового оппонента и вообще кубковых перспектив. Должны хорошо настроиться на «Горняк-Спорт», побеждать и двигаться дальше».

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка Украины.

