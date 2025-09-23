В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Нива» Винница – «Горняк-Спорт». Поединок пройдет в Виннице и начнется в 15:30.

Нива Винница

«Нива» Винница выступает в Группе А Второй лиги. Команда провела девять матчей (3 победы, 1 ничья и 5 поражений). В турнирной таблице команда занимает седьмое место.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Нива» встречалась с ФК ЮКСА и проиграла со счетом 1:3. Но в составе ЮКСА на замену вышел незаявленный игрок, и команду дисквалифицировали. В итоге в 1/16 прошла «Нива».

Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» в группе Б Второй лиги провел восемь поединков (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений. В турнирной таблице команда идет на девятом месте. «Горняк-Спорт» проиграл все три матча на чужом поле.

В Кубке Украины «Горняк-Спорт» встречался с ФК «Тростянец». После ничьей 0:0 в основное время, «Горняк-Спорт» выиграл серию пенальти со счетом 4:3.

Интересные факты

В домашних матчах чемпионата «Нива» в среднем забивает ровно один мяч. «Горняк-Спорт» пропускает на выезде по два гола за игру. При этом в гостях команда пока не забивала.

Личные встречи

Команды провели три матча. Один разь выиграла «Нива», две победы одержал «Горняк-Спорт».

Прогноз

У «Нивы» будет преимущество своего поля. Коэффициент на победу хозяев 2,44.