Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 14:09 |
1273
0

Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба

Денис Гармаш, Сергей Рыбалка не попали в состав одесского клуба из-за решения президента

24 сентября 2025, 14:09 |
1273
0
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
ФК ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Бывшие игроки киевского «Динамо» – Денис Гармаш и Сергей Рыбалка – могли продолжить карьеру в «Черноморце», однако одесский клуб отказался от услуг опытных полузащитников во время летнего трансферного окна.

По информации источника, агенты украинских футболистов вели переговоры с «моряками» о сотрудничестве, однако президент «Черноморца» отказался одобрять трансферы игроков.

В итоге и Рыбалка, и Гармаш продолжили играть во Второй лиге, где на данный момент защищают цвета ФК «Лесное» из Киевской области. Кроме того, «Черноморец» отказался и от подписания 31-летнего полузащитника Сергея Горбунова из-за его травм и неоптимальнйо игровой формы.

35-летний Гармаш большую часть своей карьеры провел в составе «Динамо», также играл за харьковский «Металлист 1925», в чемпионатах Турции и Хорватии.

35-летний Рыбалка выступал за «бело-синих» с 2008 по 2018 год (с арендами). В Украине играл за черкасский ЛНЗ, харьковский «Арсенал», «Александрию». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии.

По теме:
Аматорский Агротех шокировал Черноморец в первом тайме Кубка Украины
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Агротех и Черноморец не смогли начать матч Кубка Украины. Известна причина
Динамо Киев Черноморец Одесса Сергей Рыбалка Денис Гармаш Сергей Горбунов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 14:40 0
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24 сентября 2025, 04:01 0
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Футбол | 24.09.2025, 12:44
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
22.09.2025, 14:29 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем