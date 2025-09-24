Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба

Бывшие игроки киевского «Динамо» – Денис Гармаш и Сергей Рыбалка – могли продолжить карьеру в «Черноморце», однако одесский клуб отказался от услуг опытных полузащитников во время летнего трансферного окна.

По информации источника, агенты украинских футболистов вели переговоры с «моряками» о сотрудничестве, однако президент «Черноморца» отказался одобрять трансферы игроков.

В итоге и Рыбалка, и Гармаш продолжили играть во Второй лиге, где на данный момент защищают цвета ФК «Лесное» из Киевской области. Кроме того, «Черноморец» отказался и от подписания 31-летнего полузащитника Сергея Горбунова из-за его травм и неоптимальнйо игровой формы.

35-летний Гармаш большую часть своей карьеры провел в составе «Динамо», также играл за харьковский «Металлист 1925», в чемпионатах Турции и Хорватии.

35-летний Рыбалка выступал за «бело-синих» с 2008 по 2018 год (с арендами). В Украине играл за черкасский ЛНЗ, харьковский «Арсенал», «Александрию». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии.