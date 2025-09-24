Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, останется ли Эмери в Астон Вилле после провального старта
Англия
24 сентября 2025, 14:17 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:02
Стало известно, останется ли Эмери в Астон Вилле после провального старта

После пяти туров Английской Премьер-лиги Астон Вилла расположилась на дне таблицы

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Унаи Эмери

Футбольный клуб «Астон Вилла» не намерен увольнять главного тренера команды Унаи Эмери в ближайшем будущем. Об этом сообщает Give Me Sport.

По данным издания, руководство «вилланов» не планирует расставаться с испанским специалистом, несмотря на слухи о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» в услугах Эмери.

После пяти туров национального первенства бирмингемская команда набрала лишь три очка и располагается на 18-м месте в турнирной таблице.

В воскресенье, 21 сентября, «Астон Вилла» сумела прервать сухую серию в АПЛ, сыграв вничью с «Сандерлендом» (1:1).

Астон Вилла Унаи Эмери Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник: GiveMeSport
