Стало известно, останется ли Эмери в Астон Вилле после провального старта

Футбольный клуб «Астон Вилла» не намерен увольнять главного тренера команды Унаи Эмери в ближайшем будущем. Об этом сообщает Give Me Sport.

По данным издания, руководство «вилланов» не планирует расставаться с испанским специалистом, несмотря на слухи о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» в услугах Эмери.

После пяти туров национального первенства бирмингемская команда набрала лишь три очка и располагается на 18-м месте в турнирной таблице.

В воскресенье, 21 сентября, «Астон Вилла» сумела прервать сухую серию в АПЛ, сыграв вничью с «Сандерлендом» (1:1).