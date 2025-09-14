0 голов в 4 матчах. Тяжелое начало сезона АПЛ для Астон Виллы
Команда Унаи Эмери оказалась на предпоследнем месте в чемпионате
«Астон Вилла» в нынешнем розыгрыше АПЛ под руководством Унаи Эмери не одержала ни одной победы, а тем более не забила ни одного гола после четырех туров соревнования.
13 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Астон Вилла». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).
В сезоне 2025/26 «львы» завершили 4 матча Премьер-лиги двумя ничьими и двумя поражениями. Общая разница голов составила 0:4.
Матчи Астон Виллы в первых четырех турах АПЛ
- 0:0 – ничья против Ньюкасла
- 0:1 – поражение от Брентфорда
- 0:3 – поражение от Кристал Пэлас
- 0:0 – ничья против Эвертона
Сейчас подопечные Эмери (2 очка) оказались на предпоследнем (19-м) месте турнирной таблицы, тогда как «Эвертон» Дэвида Мойеса (7 очков) расположился на шестой строчке.
