Англия
0 голов в 4 матчах. Тяжелое начало сезона АПЛ для Астон Виллы

Команда Унаи Эмери оказалась на предпоследнем месте в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» в нынешнем розыгрыше АПЛ под руководством Унаи Эмери не одержала ни одной победы, а тем более не забила ни одного гола после четырех туров соревнования.

13 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Астон Вилла». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

В сезоне 2025/26 «львы» завершили 4 матча Премьер-лиги двумя ничьими и двумя поражениями. Общая разница голов составила 0:4.

Матчи Астон Виллы в первых четырех турах АПЛ

  • 0:0 – ничья против Ньюкасла
  • 0:1 – поражение от Брентфорда
  • 0:3 – поражение от Кристал Пэлас
  • 0:0 – ничья против Эвертона

Сейчас подопечные Эмери (2 очка) оказались на предпоследнем (19-м) месте турнирной таблицы, тогда как «Эвертон» Дэвида Мойеса (7 очков) расположился на шестой строчке.

Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Унаи Эмери Дэвид Мойес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
