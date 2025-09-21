Наконец-то! Астон Вилла прервала сухую серию в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 20:18 | Обновлено 21 сентября 2025, 20:58
Впервые в истории игрок из Мозамбика получил удаление в матче английского чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура АПЛ «Сандерленд» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.

«Астон Вилла» наконец забила первый мяч в матче АПЛ, начиная с 16 мая. Автором гола стал Мэтт Кэш. Бирмингемцы не забивали 5 матчей или 534 минуты.

Антирекорд АПЛ по количеству матчей подряд без забитых мячей принадлежит команде «Кристал Пэлас» в сезоне 1994/95 – 9.

Лондонцам также принадлежит еще одно печальное достижение – в сезоне 2017/18 они стали единственной командой в истории АПЛ, которая не могла забить в 5 стартовых турах чемпионата. Таким образом, «Астон Вилли» удалось избежать повторения этого антирекорда.

Рейнильдо Мандава («Сандерленд») стал первым игроком из Мозамбика, получившим удаление в матче АПЛ. Мозамбик стал новой страной, игрок которой получил красную карточку, после Боснии и Герцеговины (май 2024, Анел Ахмедходжич).

Уилсон Исидор стал первым игроком «Сандерленда», начиная с сезона 2010/11, который забил в каждом из трех первых домашних матчей команды в АПЛ (против «Вест Хэм», «Брентфорда» и «Астон Виллы»).

