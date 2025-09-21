Наконец-то! Астон Вилла прервала сухую серию в АПЛ
Впервые в истории игрок из Мозамбика получил удаление в матче английского чемпионата
В матче 5-го тура АПЛ «Сандерленд» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.
«Астон Вилла» наконец забила первый мяч в матче АПЛ, начиная с 16 мая. Автором гола стал Мэтт Кэш. Бирмингемцы не забивали 5 матчей или 534 минуты.
Антирекорд АПЛ по количеству матчей подряд без забитых мячей принадлежит команде «Кристал Пэлас» в сезоне 1994/95 – 9.
Лондонцам также принадлежит еще одно печальное достижение – в сезоне 2017/18 они стали единственной командой в истории АПЛ, которая не могла забить в 5 стартовых турах чемпионата. Таким образом, «Астон Вилли» удалось избежать повторения этого антирекорда.
Рейнильдо Мандава («Сандерленд») стал первым игроком из Мозамбика, получившим удаление в матче АПЛ. Мозамбик стал новой страной, игрок которой получил красную карточку, после Боснии и Герцеговины (май 2024, Анел Ахмедходжич).
Уилсон Исидор стал первым игроком «Сандерленда», начиная с сезона 2010/11, который забил в каждом из трех первых домашних матчей команды в АПЛ (против «Вест Хэм», «Брентфорда» и «Астон Виллы»).
1 - Reinildo Mandava is the first player from Mozambique to be sent off in the Premier League, the first new nation to see a player receive a red card since Bosnia's Anel Ahmedhodzic was dismissed in May 2024. Kicked. pic.twitter.com/ulx8uchseA— OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2025
Aston Villa finally score a Premier League goal, their first Premier League goal since May 16, spanning 5 Premier League games and 520 minutes of football pic.twitter.com/xIuFn0vGov— EchoStats (@echo9stats) September 21, 2025
The longest run without scoring a Premier League goal was set by Crystal Palace in the 1994/95 season, when they failed to score in nine consecutive games between 19 November 1994 and 2 January 1995, eventually ending their drought against Leicester on 14 January pic.twitter.com/jIjQER3sGR— EchoStats (@echo9stats) September 21, 2025
Matty Cash scored Aston Villa's first Premier League goal since May!#SUNAVL pic.twitter.com/xCFrPTdmCB— Match of the Day (@BBCMOTD) September 21, 2025
⚽️ vs West Ham— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 21, 2025
⚽️ vs Brentford
⚽️ vs Aston Villa
Wilson Isidor becomes the 1st Sunderland player to score in the 1st 3 home games in a row of a PL season since 2010/11. pic.twitter.com/UHZbDR1NQX
