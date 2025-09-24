Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина

В среду, 24 сентября, Ингулец на своем стадионе сыграет против хмельницкого Полесья в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Матч, который должен был начаться в 13:00, задерживается.Арбитр Максим Козыряцкий не может дать стартовый свисток из-за орков. В кировоградской области объявили воздушную тревогу. Матч начался после отбоя угрозы.

В прошлом раунде хмельницкий клуб выбил Скалу 1911 года, представляющую Вторую лигу Украины. Подопечные Сергея Ковальца квалифицировались в 1/16 финала Кубка благодаря победе в серии пенальти.

Ингулец в 1/32 финала Кубка Украины минимально победил любительский Карбон из Черкасс (2:1) Подопечные Василия Кобина забили победный гол на старте второго тайма.