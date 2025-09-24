Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина
Кубок Украины
24 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 24 сентября 2025, 13:14
590
0

Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина

Команды сыграют в 1/16 финала Кубка Украины

24 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 24 сентября 2025, 13:14
590
0
Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина
ФК Ингулец

В среду, 24 сентября, Ингулец на своем стадионе сыграет против хмельницкого Полесья в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Матч, который должен был начаться в 13:00, задерживается.Арбитр Максим Козыряцкий не может дать стартовый свисток из-за орков. В кировоградской области объявили воздушную тревогу. Матч начался после отбоя угрозы.

В прошлом раунде хмельницкий клуб выбил Скалу 1911 года, представляющую Вторую лигу Украины. Подопечные Сергея Ковальца квалифицировались в 1/16 финала Кубка благодаря победе в серии пенальти.

Ингулец в 1/32 финала Кубка Украины минимально победил любительский Карбон из Черкасс (2:1) Подопечные Василия Кобина забили победный гол на старте второго тайма.

По теме:
Агротех и Черноморец не смогли начать матч Кубка Украины. Известна причина
Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу Ингулец Подолье Хмельницкий смотреть онлайн воздушная тревога
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 5
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас наверняка не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Футбол | 24 сентября 2025, 12:44 0
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется

Алексей Сливченко – о положении и результатах некогда считавшейся перспективной львовской команды

«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
22.09.2025, 14:29 7
Теннис
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем