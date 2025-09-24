24 сентября на Реале Арена пройдет матч 6-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда совсем недавно добивалась лучших результатов за последние десятилетия. Она выигрывала кубок Испании, была четвертой в Примере и пробивалась в Лигу чемпионов, причем там выходила в плей-офф. И все это было достигнуто под руководством своего же воспитанника, Альгуасиля. Но второй сезон кряду регресса уже и ему не простили, и анонсировали заранее замену - что не удивительно, с учетом финиша в 2024/2025 в нижней части таблицы, на одиннадцатом месте.

Иманоля заменил другой человек из собственной структуры. Но пока что Серхио Франсиско только разочаровывает. Более того, все только хуже становится. Если начинал клуб из Сан-Себастьяна с двух ничьих, с Валенсией и Эспаньолом, то потом проиграли даже новичку, Овьедо, а также мадридскому Реалу и Бетису.

Мальорка

Клуб при Агирре, в 2024-м году, был финалистом кубка, проиграв решающий поединок Реалу. После этого Хавьера на тренерском посту сменил Аррасате. И с Якобой были неплохие шансы в прошлом сезоне побороться за еврокубки. Не хватило малого - с 48 очками замкнули топ-10. Райо Вальекано с 52 хотя бы в Лигу конференций отправился.

Но вместо дальнейшего прогресса, в новом сезоне пока что команда из популярного острова не может никак выиграть. Да, проиграны были встречи с главными грандами, Барселоне и Реалу, но ведь были и 2:3 с Эспаньолом. Да и ничьи 1:1 с Сельтой, да и с Атлетико в его нынешнем состоянии, нельзя записать напрямую в актив - нужно наконец-то выиграть.

Статистика личных встреч

Сосьедад не проигрывал в одиннадцати очных матчах кряду (девять побед и пара ничьих). Но в феврале прошлого года по пенальти уступил, а потом проиграл в прошлом сезоне оба поединка, еще и не забивая.

Прогноз

Букмекерские конторы явно больше верят в хозяев. Но с учетом того, как слабо стартовали клубы, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).