ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой

24 сентября Реал Сосьедад одержал минимальную победу над Мальоркой в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Единственный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль. Ассист отдал Андер Барренечеа. Встреча прошла на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.

Реал Сосьедад добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Испании. Подопечные Серхио Франсиско идет 16-ми в таблице с пятью очками. Мальорка располагается на 19-м месте с двумя пунктами.

В седьмом туре Ла Лиги Реал Сосьедад поборется с Барселоной, а Мальорка встретится с Алавесом.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0

Гол: Оярсабаль, 49

