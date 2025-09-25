Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.09.2025 22:30 – FT 1 : 0
Мальорка
Испания
ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой

Поединок 6-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:0 в пользу бело-голубых

ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

24 сентября Реал Сосьедад одержал минимальную победу над Мальоркой в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Единственный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль. Ассист отдал Андер Барренечеа. Встреча прошла на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Реал Сосьедад добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Испании. Подопечные Серхио Франсиско идет 16-ми в таблице с пятью очками. Мальорка располагается на 19-м месте с двумя пунктами.

В седьмом туре Ла Лиги Реал Сосьедад поборется с Барселоной, а Мальорка встретится с Алавесом.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0

Гол: Оярсабаль, 49

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), асcист Андер Барренечеа.
видео голов и обзор Микель Оярсабаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Мальорка
