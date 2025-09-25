ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой
Поединок 6-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:0 в пользу бело-голубых
24 сентября Реал Сосьедад одержал минимальную победу над Мальоркой в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Единственный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль. Ассист отдал Андер Барренечеа. Встреча прошла на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.
Реал Сосьедад добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Испании. Подопечные Серхио Франсиско идет 16-ми в таблице с пятью очками. Мальорка располагается на 19-м месте с двумя пунктами.
В седьмом туре Ла Лиги Реал Сосьедад поборется с Барселоной, а Мальорка встретится с Алавесом.
Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября
Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0
Гол: Оярсабаль, 49
